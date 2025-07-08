Waltraud Ritzer

Der IT-Grosshändler Ingram Micro ist Opfer eines schweren Ransomware-Angriffs geworden. Seit dem 3. Juli sind zentrale Systeme und das Webportal des Unternehmens weltweit ausgefallen, Bestellungen und Lizenzbereitstellungen sind massiv beeinträchtigt.
Bis Ende Juli 2026 muss das Recht auf Reparatur in Deutschland umgesetzt werden. Eine aktuelle Studie zeigt: Nur 44 Prozent der Verbraucher kennen das neue Recht, viele Hersteller und Händler sehen grosse Herausforderungen bei Personal und Kosten.
Der Netzbetreiber O2 Telefónica führt mit Real-Time-Text (RTT) eine neue Technologie für barrierefreie Kommunikation ein. Das Verfahren ermöglicht es, während eines Telefonats in Echtzeit zu schreiben und zu lesen – ohne Zusatzgeräte oder Apps.
Cloud-Dienste sind für die deutsche Wirtschaft unverzichtbar – doch 78 Prozent der Unternehmen empfinden die Abhängigkeit von US-Anbietern als kritisch. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst will eine deutsche Cloud.
Eine aktuelle Bitkom-Umfrage zeigt: Ein Drittel der Smartphone-Nutzer in Deutschland ist bereit, für ein nachhaltig produziertes Gerät mehr zu zahlen. Dennoch bleibt der Anteil reparierbarer oder modularer Modelle gering.
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