Waltraud Ritzer

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Studie: Recht auf Reparatur noch wenig bekannt

Bis Ende Juli 2026 muss das Recht auf Reparatur in Deutschland umgesetzt werden. Eine aktuelle Studie zeigt: Nur 44 Prozent der Verbraucher kennen das neue Recht, viele Hersteller und Händler sehen grosse Herausforderungen bei Personal und Kosten.