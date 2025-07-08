Ritzer_Waltraud_500x500.jpg

Waltraud Ritzer

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Waltraud Ritzer.

Beiträge von Waltraud Ritzer

News
Ransomware-Angriff
Cyber-Attacke auf Ingram Micro
Der IT-Grosshändler Ingram Micro ist Opfer eines schweren Ransomware-Angriffs geworden. Seit dem 3. Juli sind zentrale Systeme und das Webportal des Unternehmens weltweit ausgefallen, Bestellungen und Lizenzbereitstellungen sind massiv beeinträchtigt.
2 Minuten
Ritzer_Waltraud_500x500.jpg
Waltraud Ritzer
8. Jul 2025
News
EHI
Studie: Recht auf Reparatur noch wenig bekannt
Bis Ende Juli 2026 muss das Recht auf Reparatur in Deutschland umgesetzt werden. Eine aktuelle Studie zeigt: Nur 44 Prozent der Verbraucher kennen das neue Recht, viele Hersteller und Händler sehen grosse Herausforderungen bei Personal und Kosten.
2 Minuten
Ritzer_Waltraud_500x500.jpg
Waltraud Ritzer
30. Jun 2025
News
Netzbetreiber
O2 Telefónica startet barrierefreie Telefonie mit Real-Time-Text
Der Netzbetreiber O2 Telefónica führt mit Real-Time-Text (RTT) eine neue Technologie für barrierefreie Kommunikation ein. Das Verfahren ermöglicht es, während eines Telefonats in Echtzeit zu schreiben und zu lesen – ohne Zusatzgeräte oder Apps.
3 Minuten
Ritzer_Waltraud_500x500.jpg
Waltraud Ritzer
26. Jun 2025
News
Made in USA
Nun steigt die Trump-Familie auch noch in den Mobilfunkmarkt ein
Die Familie von US-Präsident Donald Trump steigt mit ihrem Namen in den Mobilfunkmarkt ein. Bald sollen mit „Trump Mobile“ ein eigener Handyvertrag und mit „T1“ ein Smartphone verkauft werden.
3 Minuten
Ritzer_Waltraud_500x500.jpg
Waltraud Ritzer
17. Jun 2025
News
Bitkom-Studie
Unternehmen zunehmend unzufrieden mit Abhängigkeit von US-Clouds
Cloud-Dienste sind für die deutsche Wirtschaft unverzichtbar – doch 78 Prozent der Unternehmen empfinden die Abhängigkeit von US-Anbietern als kritisch. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst will eine deutsche Cloud.
3 Minuten
Ritzer_Waltraud_500x500.jpg
Waltraud Ritzer
12. Jun 2025
News
Digitalisierung
Deutsche Büros verabschieden sich vom Papier
E-Mail und Telefon statt Fax und Briefe: Nicht nur die Kommunikation in deutschen Büros hat sich verändert, wie eine Studie des Bitkom zeigt.
3 Minuten
Ritzer_Waltraud_500x500.jpg
Waltraud Ritzer
10. Jun 2025
News
Kopfhörer
Shokz bringt neuen Open-Ear-Kopfhörer OpenFit 2+ auf den Markt
Ab sofort ist der OpenFit 2+ von Shokz erhältlich. Das neue Flaggschiff-Modell der Open-Ear-Serie bietet erstmals Dolby Audio und kabelloses Laden – bei dem gewohnt offenem Klangkonzept.
2 Minuten
Ritzer_Waltraud_500x500.jpg
Waltraud Ritzer
10. Jun 2025
News
Messenger statt Mobilfunk
Klassische Telefonie verliert weiter an Boden
Telefonieren via Festnetz oder Mobilfunk wird immer weniger genutzt. Stattdessen setzen Anwender Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal oder Threema ein.
2 Minuten
Ritzer_Waltraud_500x500.jpg
Waltraud Ritzer
19. Mai 2025
News
Nachhaltigkeit
Viele wollen nachhaltige Smartphones – doch kaum jemand nutzt sie
Eine aktuelle Bitkom-Umfrage zeigt: Ein Drittel der Smartphone-Nutzer in Deutschland ist bereit, für ein nachhaltig produziertes Gerät mehr zu zahlen. Dennoch bleibt der Anteil reparierbarer oder modularer Modelle gering.
2 Minuten
Ritzer_Waltraud_500x500.jpg
Waltraud Ritzer
16. Mai 2025
News
Neues Geschäftsfeld
Vier Babyphones von Gigaset
Der DECT-Spezialist Gigaset bringt vier neue Babyphones auf den Markt und erweitert somit sein Geschäftsfeld. Im Hintergrund nutzt der Hersteller die Ressourcen der chinesischen Mutter VTech.
3 Minuten
Ritzer_Waltraud_500x500.jpg
Waltraud Ritzer
8. Mai 2025

Kommentare