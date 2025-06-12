Unternehmen zunehmend unzufrieden mit Abhängigkeit von US-Clouds

Der Handlungsbedarf ist laut Bitkom akut. Schon heute geben 62 Prozent der Unternehmen an, ohne Cloud-Dienste nicht mehr geschäftsfähig zu sein. Die Abhängigkeit ist tiefgreifend, viele Prozesse laufen vollständig cloudbasiert – vom Kundenkontakt über die Produktentwicklung bis hin zur Logistik. Für Wintergerst ist deshalb klar: „Wir brauchen eine eigenständige digitale Infrastruktur, die unsere Werte – Datenschutz, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit – nicht nur respektiert, sondern verkörpert.“

Der Verband fordert von der Politik klare Rahmenbedingungen, um entsprechende Angebote zu ermöglichen und zu fördern. Zwar gebe es mit Gaia-X eine europäische Initiative, doch aus Sicht vieler Unternehmen seien Fortschritt und Umsetzung bislang zu langsam. Die Konsequenz: Grosse Anbieter aus Übersee bleiben oft die einzige realistische Option – trotz wachsender Bedenken.

Der Bitkom sieht die digitale Souveränität der Wirtschaft als zentrales Zukunftsthema. Es gehe nicht um Abschottung, sondern um Wahlfreiheit und Resilienz. Wintergerst betont: „Wenn wir technologische Unabhängigkeit ernst nehmen, müssen wir jetzt die Grundlagen dafür schaffen – mit politischem Willen, wirtschaftlicher Unterstützung und einer echten strategischen Perspektive für europäische Cloud-Angebote.“