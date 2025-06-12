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Waltraud Ritzer
12. Jun 2025
Lesedauer 3 Min.

Bitkom-Studie

Unternehmen zunehmend unzufrieden mit Abhängigkeit von US-Clouds

Cloud-Dienste sind für die deutsche Wirtschaft unverzichtbar – doch 78 Prozent der Unternehmen empfinden die Abhängigkeit von US-Anbietern als kritisch. Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst will eine deutsche Cloud.
© (Quelle: DALL-E)

Cloud Computing ist für deutsche Unternehmen längst Standard – und zunehmend ein strategisches Risiko. Laut dem aktuellen Cloud Report 2025 des Branchenverbands Bitkom nutzen heute 89 Prozent der Unternehmen Cloud-Dienste. In fünf Jahren, so die Prognose, werden es alle sein. Doch gleichzeitig warnt die Mehrheit vor zu grosser Abhängigkeit: 78 Prozent der Befragten empfinden die Dominanz einzelner Anbieter, insbesondere der US-Hyperscaler wie Amazon, Microsoft oder Google, als kritisch.

Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst bringt die Lage auf den Punkt: „Die Wirtschaft ruft nach einer deutschen Cloud.“ Die Forderung zielt auf eine Infrastruktur, die höchsten technologischen Anforderungen genügt – aber zugleich souverän, vertrauenswürdig und unabhängig von aussereuropäischen Mächten ist.

© Quelle: Bitkom

Der Handlungsbedarf ist laut Bitkom akut. Schon heute geben 62 Prozent der Unternehmen an, ohne Cloud-Dienste nicht mehr geschäftsfähig zu sein. Die Abhängigkeit ist tiefgreifend, viele Prozesse laufen vollständig cloudbasiert – vom Kundenkontakt über die Produktentwicklung bis hin zur Logistik. Für Wintergerst ist deshalb klar: „Wir brauchen eine eigenständige digitale Infrastruktur, die unsere Werte – Datenschutz, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit – nicht nur respektiert, sondern verkörpert.“

Der Verband fordert von der Politik klare Rahmenbedingungen, um entsprechende Angebote zu ermöglichen und zu fördern. Zwar gebe es mit Gaia-X eine europäische Initiative, doch aus Sicht vieler Unternehmen seien Fortschritt und Umsetzung bislang zu langsam. Die Konsequenz: Grosse Anbieter aus Übersee bleiben oft die einzige realistische Option – trotz wachsender Bedenken.

Der Bitkom sieht die digitale Souveränität der Wirtschaft als zentrales Zukunftsthema. Es gehe nicht um Abschottung, sondern um Wahlfreiheit und Resilienz. Wintergerst betont: „Wenn wir technologische Unabhängigkeit ernst nehmen, müssen wir jetzt die Grundlagen dafür schaffen – mit politischem Willen, wirtschaftlicher Unterstützung und einer echten strategischen Perspektive für europäische Cloud-Angebote.“

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