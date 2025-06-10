Shokz bringt neuen Open-Ear-Kopfhörer OpenFit 2+ auf den Markt

Der Audiotechnikhersteller Shokz erweitert seine Open-Ear-Serie um ein neues Flaggschiffmodell: OpenFit 2+. Im Vergleich zum Vorgänger bringt das Gerät erstmals Dolby Audio sowie eine kabellose Ladefunktion mit. An der bisherigen Open-Ear-Bauweise hält Shokz fest – Nutzer hören Umgebungsgeräusche weiterhin mit, was vor allem beim Sport oder im Strassenverkehr von Vorteil ist.

Beim Klang setzt der Hersteller laut eigenen Angaben auf weiterentwickelte Treiber, optimiertes Klangtuning und die hauseigene DualBoost-Technologie. Ergänzt wird das durch OpenBass 2.0 durch eine Touch- und Tastensteuerung, KI-gestützte Mikrofone, Bluetooth-Multipoint sowie eine Schnellladefunktion. Die Gesamtlaufzeit soll bei bis zu 48 Stunden liegen.

Der OpenFit 2+ ist ab sofort in Schwarz und Grau zum Preis von 199 Franken erhältlich – online und im stationären Handel.