Wolfgang Kempkens, pte

Alexandre Alahi von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) entwickelt mit seinem Team Modelle für das Training autonomer Fahrzeuge, damit diese in jeder Stadt und in komplexen Umgebungen funktionieren und gleichzeitig mit unerwarteten und kritischen Situationen umgehen können.
Ein neues Detektionssystem von Forschern der EPFL Lausanne, des Swiss Data Science Center und weiterer Schweizer Institutionen sowie der Universität Wageningen nutzt KI und Satellitenbilder zur präzisen Ortung von Müllbergen im Meer.
Simon Lermen vom Forschungsinstitut MATS Research und Kollegen der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) nutzen KI-gestützte grosse Sprachmodelle zum Aufdecken von Klarnamen im Internet.
Kommentare