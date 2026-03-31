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Wolfgang Kempkens, pte

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Wolfgang Kempkens, pte.

Beiträge von Wolfgang Kempkens, pte

News
Schmeicheleien von Chatbots sind gefährlich
KI-gestützte Chatbots, die viele Menschen als Ratgeber nutzen, können falsche und gefährliche Ansichten noch verstärken.
3 Minuten
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Patrick Hediger
31. Mär 2026
News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
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Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
KI-Training macht fahrerlose Autos sicherer
Alexandre Alahi von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) entwickelt mit seinem Team Modelle für das Training autonomer Fahrzeuge, damit diese in jeder Stadt und in komplexen Umgebungen funktionieren und gleichzeitig mit unerwarteten und kritischen Situationen umgehen können.
3 Minuten
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Patrick Hediger
27. Mär 2026
News
Hektische Handy-Nutzung am gefährlichsten
Smartphone-, Laptop- oder Tablet-User, die stundenlang auf das Display starren, werden weniger von Informationsüberflutung gepeinigt als diejenigen, die alle paar Minuten ihr Gerät zücken. 
3 Minuten
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Patrick Hediger
26. Mär 2026
News
Wissenschaftler treiben KI den Hochmut aus
Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) bringen Künstlicher Intelligenz (KI) Zurückhaltung und Bodenhaftung bei. Dies vor allem bei Ärzten und Finanzfragen.  
3 Minuten
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Patrick Hediger
25. Mär 2026
News
Gamern drohen nach Spielende Depressionen
Stundenlanges Computerspielen kann Gamer in eine Depression führen. Das haben Forscher der SWPS-Universität und der Stefan-Batory-Akademie für Angewandte Wissenschaften ermittelt. 
3 Minuten
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Patrick Hediger
24. Mär 2026
News
NoiseTag
KI erkennt die Quelle von Lärm künftig präzise
Akustikexperten um Femke B. Gelderblom vom norwegischen Forschungszentrum SINTEF haben mit "NoiseTag" ein KI-basiertes Mikrofon entwickelt.
2 Minuten
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Wolfgang Kempkens, pte
16. Mär 2026
News
Idris und ChatGPT
KI bringt sich selbstständig neues Wissen bei
Ein wenig angeleitet, kann sich Künstlichen Intelligenz (KI) selbst neues Wissen aneignen. Das haben Ingenieure der USC Viterbi School of Engineering herausgefunden.
3 Minuten
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Patrick Hediger
12. Mär 2026
News
Umwelt
KI hilft in Zukunft beim Müllsammeln im Meer
Ein neues Detektionssystem von Forschern der EPFL Lausanne, des Swiss Data Science Center und weiterer Schweizer Institutionen sowie der Universität Wageningen nutzt KI und Satellitenbilder zur präzisen Ortung von Müllbergen im Meer.
3 Minuten
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Wolfgang Kempkens, pte
10. Mär 2026
News
Fertig anonym
KI identifiziert anonyme Hassredner zielsicher
Simon Lermen vom Forschungsinstitut MATS Research und Kollegen der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) nutzen KI-gestützte grosse Sprachmodelle zum Aufdecken von Klarnamen im Internet.
3 Minuten
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Patrick Hediger
8. Mär 2026

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