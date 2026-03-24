Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
Platzhalter-Person.webp
Wolfgang Kempkens, pte
24. Mär 2026
Lesedauer 3 Min.

Gamern drohen nach Spielende Depressionen

Stundenlanges Computerspielen kann Gamer in eine Depression führen. Das haben Forscher der SWPS-Universität und der Stefan-Batory-Akademie für Angewandte Wissenschaften ermittelt. 
© Gemini

Sie haben das Gefühl der Leere untersucht, das mit dem Beenden eines fesselnden Computerspiels einhergeht, und eine Skala zur Messung der sogenannten «Post-Game-Depression» entwickelt.

Psychische Gesundheit beeinflusst

«Spiele werden immer ausgefeilter und bieten zunehmend mehr als nur Unterhaltung. Für viele Menschen ist das Beenden eines langen, fesselnden Spiels nicht nur ein Moment der Befriedigung, sondern auch eine emotionale Herausforderung. In einer Zeit zunehmend realistischer und immersiver Spiele kann das Verständnis der Vorgänge im Kopf der Spieler uns helfen zu verstehen, wie sich diese auf unsere psychische Gesundheit auswirken», sagt der SWPS-Psychologe Kamil Janowicz.

Um das Phänomen zu ergründen, haben Janowicz und sein Kollege Piotr Klimczyk von der Stefan-Batory-Akademie für Angewandte Wissenschaften zwei Studien mit 373 Spielern durchgeführt. Im ersten Teil setzen sie ihre Messskala ein, um zu prüfen, ob sie funktioniert und ein schlüssiges Bild vom Zustand der Spieler wiedergibt. Die Teilnehmer füllten Fragebögen zu Wohlbefinden und psychischer Gesundheit aus. Die meisten spielten täglich (28,1 Prozent) oder fast täglich (41,4 Prozent).

Auf diese Weise haben die Forscher vier Aspekte im Zusammenhang mit dem Phänomen der Post-Game-Depression erfasst: nachträgliches Grübeln über das Spiel, ein herausforderndes Ende des Spielerlebnisses, das Bedürfnis, das Spiel erneut zu spielen und die Medienanhedonie der Probanden, ein Fachbegriff für den Verlust des Interesses an anderen Aktivitäten.

Rollenspiele am problematischsten

«Unsere Ergebnisse zeigen, dass Nutzer von Rollenspielen am anfälligsten für eine Post-Game-Depression sind. Hierbei haben die Spieler durch ihre Entscheidungen den grössten Einfluss auf die Charakterentwicklung und bauen die stärksten Bindungen zu ihren Charakteren auf. Und je fesselnder die Spielwelt und je enger die Beziehung zum Charakter ist, desto schwieriger ist es, nach Beendigung des Spiels in die Realität zurückzukehren», erklärt Janowicz.

«Post-Game-Depression ist eine spezifische Form der Trauer nach einem Verlust, vergleichbar mit dem Abschied von einem geliebten Menschen oder dem Ende einer wichtigen Lebensphase. Die virtuelle Welt wird für viele Spieler zu einer so bedeutenden Quelle von Emotionen, dass die Rückkehr in den Alltag Zeit und geeignete psychologische Hilfsmittel erfordert», weiss Janowicz. Game-Entwickler sollten die potenziellen Auswirkungen des Spielgeschehens daher mitberücksichtigen. (pressetext.com)
 

Inhalt

Kommentare

Spiele Gesellschaft Forschung
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare