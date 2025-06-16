135'200 Tonnen Altgeräte wurden 2024 in der Schweiz verarbeitet

Ein Zuwachs von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das entspricht über 370 Tonnen pro Tag. Mehr als die Hälfte der Gesamtmasse besteht aus Metallen wie Eisen, Kupfer oder Aluminium und belegt das Potenzial von Urban Mining.

Die beiden Recyclingsysteme haben gezielt in ihre Datenbasis investiert und schaffen damit die Grundlage für eine fundierte Kreislaufwirtschaft. Neue Kennzahlen verraten, wie viele Altgeräte sich für eine sofortige Wiederverwendung eignen, bei welchen eine Reparatur sinnvoll und wo eine Weiterverwertung als Ersatzteilspender möglich ist.

«Unser Anspruch bleibt unverändert: Qualität sichern, Innovation vorantreiben, Verantwortung übernehmen», so Jon Fanzun, CEO Swico.

Zum Fachbericht 2025: https://www.fachbericht.ch/fachbericht-2025.html