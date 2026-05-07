Stromverbrauch und Effizienzpotenziale von Rechenzentren in der Schweiz

Dies geht aus einer neuen Studie hervor, die von EnergieSchweiz, einem Programm des Bundesamtes für Energie (BFE), in Auftrag gegeben wurde.

Seit der letzten Erhebung im Jahr 2019 ist der Verbrauch von Rechenzentren um knapp 20 Prozent gestiegen. Während bei den grossen kommerziellen Rechenzentren (44 % des Verbrauchs) eine deutliche Zunahme verzeichnet wurde, stagniert oder sinkt der Verbrauch vieler unternehmensinterner Rechenzentren (56 % des Verbrauchs). Der Grund liegt in Effizienzsteigerungen und IT-Auslagerungen in die Cloud oder an spezialisierte Anbieter. Dies erklärt, warum der Verbrauch gesamthaft nur moderat zugenommen hat.

Die letzte Studie von 2019 berücksichtigte auch Serverräume und hatte dadurch einen grösseren Untersuchungsumfang. Um die Erhebung zu vereinfachen, wurden die Serverräume diesmal nicht einbezogen. Bei gleicher Systemgrenze betrug der Verbrauch 2019 insgesamt 1,77 TWh, was 3,1 Prozent des damaligen Schweizer Stromverbrauchs ausmachte. Der Verbrauch stieg von 2019 bis 2024 um 18 Prozent (durchschnittlich 3,4 % jährlich).

Das verbleibende Energieeffizienzpotenzial wird auf rund 0,8 TWh geschätzt, also fast 38 Prozent des gesamten Stromverbrauchs von Rechenzentren in der Schweiz. Der Spielraum für Verbesserungen ist bei der IT-Ausstattung etwas grösser als bei der Gebäudeinfrastruktur.

Die künstliche Intelligenz (KI) spielt derzeit eine untergeordnete Rolle.

Einzig die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich betreibt am Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) in Lugano einen KI-Supercomputer. Unternehmen sowie Privatpersonen nutzen im Ausland vortrainierte KI-Modelle. In der Schweiz gibt es noch keine Rechenzentren, die auf das Trainieren von Large Language Models (LLM, grosse Sprachmodelle) ausgelegt sind. Solche Rechenzentren weisen eine Leistung von mehreren Hundert Megawatt auf. Die in der Schweiz gebauten grossen Rechenzentren dienen bisher vor allem Cloud-Anwendungen.

Laut dem Bericht zur Studie «Rechenzentren in der Schweiz – Stromverbrauch und Effizienzpotenzial» könnte der Gesamtstromverbrauch der Rechenzentren in der Schweiz bis 2030 auf 2,5 bis 3,2 TWh anwachsen. Der Verbrauch kommerzieller Rechenzentren könnte sich mehr als verdoppeln. Gemäss diesem «maximalen» Szenario könnte der Stromverbrauch der Schweizer Rechenzentren bis 2030 auf 3,5 TWh steigen (was 6,0 % des 2024 in der Schweiz verbrauchten Stroms entspricht). Das BFE beabsichtigt, den Verbrauch und die Effizienz von Rechenzentren in den nächsten Jahren verstärkt zu überwachen.

Kurzbericht «Rechenzentren in der Schweiz – Stromverbrauch und Effizienzpotenzial» (PDF)

