Honor: Neue Oberklasse mit zwei Modellen der 600-Serie

Honor erweitert seine 600er-Serie um zwei neue Modelle, nachdem im April das 600 Lite als erste Version vorgestellt wurde. Die ab heute in Orange, Schwarz und Weiss erhältlichen Honor 600 und 600 Pro sind mit 649,90 und 999,90 Euro teurer, bieten aber auch mehr Ausstattung. In der Schweiz sind die Geräte noch nicht direkt verfügbar. Bei Digitec kann das 600 Pro für 899 Franken bestellt werden und bei Fnac das 600 für 599 Franken.

Ergänzend zur neuen Produktreihe präsentieren die Chinesen die Honor 600 Pro Molly Limited Edition – die erste internationale Kollaboration der Marke mit Pop Mart. Diese Sonderedition bietet ein immersives Molly-Thema, das sich durch Design, Verpackung und Software-Oberfläche zieht.

Ganz neu ist die Funktion «KI Bild-zu-Video 2.0». Das KI-Bearbeitungstool basiert auf dem branchenweit ersten einheitlichen multimodalen Videogenerierungsmodell – ein System, das Videogenerierung, -bearbeitung und -verständnis nahtlos in einem Workflow vereinen soll. Nutzer können bis zu drei Bilder über einfache Textbefehle kombinieren, um drei- bis achtsekündige Videosequenzen zu erstellen. Anfangs- und Endbilder lassen sich für die volle narrative Kontrolle präzise definieren.

Eine spezielle KI-Taste bietet direkten Zugriff auf die Videogenerierung aus der Galerie. Der KI-Agent für Fotos ermöglicht zudem eine natürlichsprachliche Bildbearbeitung durch einfache Textbefehle. Vielseitige Bearbeitungsfunktionen für Bewegungsfotos, darunter der Bewegungsfoto-Radierer und die Breakout-Collage, vervollständigen das kreative Toolkit mit dynamischen 3D-Kompositionen.

Aufgenommen werden die Bilder und Videos mit einer rückwärtigen 200-Megapixel-Hauptkamera, die durch den grossen 1/1,4-Zoll-Sensor auch bei Nachtaufnahmen starke Leistungen bieten soll. Sie wird ergänzt durch eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und im Pro-Modell zusätzlich durch einen bis zu 3,5-fachen optischen Zoom.

Beide Varianten haben ein 6,57-Zoll-Amoled-Display mit 120 Hz, eine 50-Megapixel-Frontcam, Der Aluminium-Unibody ist gemäss IP68, IP69 und IP69K vor Staub und Wasser geschützt. Als Prozessor gibt es im Basismodell den Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 mit 8 GB RAM, während im Pro der schnellere Snapdragon 8 Elite und 12 GB RAM zum Einsatz kommen. Für Daten stehen 256 beziehungsweise 512 GB zur Verfügung. Der 6.400-mAh-Akku kann per Kabel mit 80 Watt schnell geladen werden, die Pro-Version ermöglicht auch drahtloses Laden mit 50 Watt.