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Patrick Hediger
7. Mai 2026
Lesedauer 3 Min.

ggs netz übernimmt sämtliche Kommunikationsnetze der GIB-Solutions

Die ggs netz ag übernahm per 1. Mai 2026 sämtliche Kommunikations-netze der GIB-Solutions AG. Mit der Transaktion kommen rund 10’000 Digitalanschlüsse hinzu. Die übernommenen Netze werden künftig über die neu gegründete Tochtergesell-schaft ggs plus ag betrieben.
Logo ggs netz AG
© ggs netz ag 

Die in Oensingen ansässige ggs netz ag ist heute mit 50 Netzen in den Regionen Solothurn, Thal-Gäu, Schwarzbubenland, Baselland, Oberaargau und West-Aargau vertreten und versorgt rund 25’000 Kundinnen und Kunden. Durch die Übernahme erweitert das Unternehmen sein Netzportfolio und stärkt seine Position als grösster Partner von Quickline.

Für die Kundinnen und Kunden der GIB-Solutions AG ändert sich in der Übergangsphase zunächst nichts: Dienstleistungen, Ansprechpartner und Serviceleistungen bleiben bestehen. In einer späteren Transformationsphase sollen die bisherigen Angebote schrittweise in das Quickline-Portfolio überführt werden. Dadurch erhalten die Kundinnen und Kunden Zugang zu kombinierten Angeboten aus Internet, TV, Telefonie und Mobile.

Ein Teil der bisherigen Mitarbeitenden der GIB-Solutions AG wird von der ggs netz ag übernommen. Damit bleibt betriebliches Know-how erhalten und kann in die Integration der Netze einfliessen. Zudem übernimmt die ggs netz ag einen Grossteil der Büroräumlichkeiten am bisherigen Hauptsitz der GIB-Solutions AG in Schlieren (ZH). Die erweiterte Präsenz soll einen durchgängigen Service von Hittnau (ZH) bis Moosseedorf (BE) ermöglichen.

«Mit dieser Akquisition stärken wir unsere regionale Präsenz und schaffen die Grundlage für eine langfristige Weiterentwicklung der übernommenen Netze», sagt Urs Balke, CEO der ggs netz ag. «Wichtig ist uns, die Kontinuität für die bestehenden Kundinnen und Kunden sicherzustellen und gleichzeitig zusätzliche Potenziale im Quickline-Verbund zu nutzen.»

Die ggs netz ag sieht in der Übernahme einen weiteren Schritt ihrer Wachstumsstrategie. Im Zentrum stehen die regionale Verankerung, ein stabiler Netzbetrieb und die Weiterentwicklung moderner Kommunikationsdienste für Privat- und Geschäftskunden.

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