Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
25. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.

Presselandschaft

15 Millionen Seiten aus über 200 Schweizer Zeitungstiteln nun online zugänglich

Die Plattform für digitalisierte Zeitungen e-newspaperarchives.ch erreicht einen weiteren Meilenstein. 15 Millionen Seiten aus über 200 verschiedenen Zeitungstitel aus der Schweiz sind nun digitalisiert und online einsehbar.

e-newspaperarchives.ch

© (Quelle: Simon Schmid - Schweizerische Nationalbibliothek)

Die ältesten Zeitungen, die zur Verfügung stehen, stammen von 1780. Laufend werden neue Titel oder neue Ausgaben bestehender Titel aufgeschaltet.

e-newspaperarchives.ch, kurz e-npa.ch, ist eine von der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB) betriebene Open-Access-Plattform für digitalisierte Zeitungen aus der Schweiz. Bei der Digitalisierung gedruckter Zeitungsbestände arbeitet die NB mit Schweizer Bibliotheken, Verlagen und anderen Kooperationspartnern zusammen.

Seit 2021 ist die Plattform von ca. 6 Mio. Seiten auf beachtliche 15 Mio. Seiten angewachsen. Sie bietet den Nutzenden im In- und Ausland verschiedene Recherchemöglichkeiten und unter anderem eine Volltextsuche an. Die Metadaten der Plattform werden gemäss international gebräuchlichen Standards generiert und ermöglichen dadurch eine breite wissenschaftliche Nutzung. Die Zeitungen werden auf Artikellevelsegmentierung angeboten. Das bedeutet, dass einzelne Elemente einer Zeitungsseite aufgeschlüsselt und erkannt werden. Dadurch können einzelne Artikel gesucht und gefunden werden. Neben alten Titeln die zum Teil bereits Public Domain, also frei zugänglich, sind, werden in Kooperationen mit den Herausgebenden auch aktuelle Ausgaben laufender Titel jährlich neu aufgeschaltet.

e-newspaperarchives.ch bietet einen einfachen und freien Zugang zur Schweizer Pressegeschichte. Die Plattform kann kostenlos und ohne Registrierung genutzt werden. Nutzerinnen und Nutzer können in historischen und neueren Zeitungen recherchieren, nach Namen, Orten oder Themen suchen und einzelne Artikel gezielt aufrufen. Ein Teil der Titel ist gemeinfrei (Public Domain). Weitere Zeitungen werden in Zusammenarbeit mit den Herausgebenden laufend ergänzt und aktualisiert.

Kommentare

Web-Dienste
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare