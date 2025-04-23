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20 Jahre YouTube: Vom ersten 19-Sekunden-Clip zur globalen Kreativplattform
YouTube feiert sein 20-jähriges Bestehen. Angefangen mit einem 19-sekündigen Clip aus dem Zoo von San Diego, ist die Plattform im Laufe der Zeit kontinuierlich gewachsen. Inzwischen hat sich YouTube nicht nur zu einer der wichtigsten Säulen der Kreativindustrie entwickelt, sondern auch die Art und Weise, wie wir Videos konsumieren und produzieren, revolutioniert. Die Plattform hat neue Möglichkeiten für Unterhaltung, Bildung und Information geschaffen – immer mit der erklärten Mission, allen Menschen eine Stimme zu verleihen.
Das erste Video auf dem PCtipp Youtube-Kanal erschien 2016:
Videos auf Hollywood-Niveau
Die ersten Content Creator auf YouTube leisteten Pionierarbeit: Sie entwickelten sich zu multidimensionalen Geschichtenerzählern, bauten eigene Studios auf und produzierten Inhalte, die das Publikum zurück ins Wohnzimmer lockten. Heute finden sich auf YouTube Produktionen, die in Qualität und Storytelling längst mit klassischen Kino- und Fernsehformaten konkurrieren.
YouTube als Motor für Kreativität und Wirtschaft
In den letzten drei Jahren hat YouTube mehr als 70 Milliarden US-Dollar an Creator ausgezahlt und damit einen wichtigen Beitrag zur globalen Kreativwirtschaft geleistet. Weltweit profitieren rund drei Millionen Creator von den Einnahmen über YouTube – mehr als 500.000 von ihnen sind bereits seit über einem Jahrzehnt aktiv.
Die erfolgreichsten Schweizer YouTube Creator
Auch in der Schweiz wächst die Creator-Community kontinuierlich. Inzwischen zählen über zwanzig YouTube Creator mehr als 1 Mio. Abonnenten. Besonders erfolgreich ist der Kanal von Kris8an, der mit über sieben Millionen Followern internationale Reichweite erzielt. Seine Videos rund um Fashion und Beauty begeistern ein stetig wachsendes Publikum und zeigen exemplarisch, wie Schweizer Creator erfolgreich auf der globalen Bühne mitspielen.
- Kris8an – 7,32 Mio. Abonnenten
- Nicocapone – 5,73 Mio. Abonnenten
- Swissbeatbox – 4,96 Mio. Abonnenten
- LE GRAND JD – 4,04 Mio. Abonnenten
- my mechanics – 3,56 Mio. Abonnenten
- StormXF3 – 3,25 Mio. Abonnenten
- Shorts Neezay – 2,58 Mio. Abonnenten
- Noé. – 2,33 Mio. Abonnenten
- Bottleflip is Life – 2,05 Mio. Abonnenten
- FarsAttack – 1,82 Mio. Abonnenten
- Cedrik Lorenzen – 1,58 Mio. Abonnenten
- KeysJore – 1,4 Mio. Abonnenten
- Yomi Denzel – 1,35 Mio. Abonnenten
- Hallo Deutschschule – 1,3 Mio. Abonnenten
- Aditotoro Shorts – 1,26 Mio. Abonnenten
- VERITY et CHELSEA – 1,22 Mio. Abonnenten
- Adrian von Ziegler – 1,15 Mio. Abonnenten
- saturday.and.sunday – 1,05 Mio. Abonnenten
- MercBenzKing – 1,03 Mio. Abonnenten
- Alessandra Spataro – 1,02 Mio. Abonnenten
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