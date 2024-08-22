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Patrick Hediger
22. Aug 2024
Lesedauer 2 Min.

Jubiläum

30 Jahre BRACK.CH wird mit grossem Wettbewerb gefeiert

BRACK.CH feiert diesen Sommer sein 30-jähriges Bestehen. Dazu gibt es einen grossen Wettbewerb mit Preisen im Gesamtwert von über 30'000 Franken.

Hier auf dem Dachboden des Elternhauses von Roland Brack begann alles.

© (Quelle: Competec)

Am 8. August 1994 liess Roland Brack die Einzelfirma «BRACK Consulting Computersysteme» im Handelsregister eintragen. Von einem Einmannbetrieb im Estrich des Elternhauses entwickelte sich das Unternehmen zu einem der führenden Onlinehändler in der Schweiz, mit einem zur Unternehmensgruppe gehörenden Logistikzentrum, das zu den modernsten in ganz Europa gehört. Das Unternehmen feiert den runden Geburtstag mit einem grossen Wettbewerb für die Kunden.

Vom 19. August bis am 17. September feiert BRACK.CH das Jubiläum gemeinsam mit seinen Kunden während 30 Tagen und mit einem grossen Wettbewerb mit Preisen im Gesamtwert von über 30'000 Franken. Begleitet wird die Jubiläumskampagne auf den Social-Media-Kanälen von BRACK.CH.

Auch der Gründer und heutige Verwaltungsratspräsident Roland Brack freut sich auf die Feierlichkeiten: «Ich hätte mir vor 30 Jahren nie vorstellen können, dass ein Unternehmen dieser Dimension entsteht und wir mit mehr als 1'000 Mitarbeitenden die Schweiz beliefern würden. Vielen Dank allen Kunden und Geschäftspartnern für die Treue und das Vertrauen, das sie uns in den drei Jahrzehnten entgegengebracht haben. Und ebenfalls ein riesiges Dankeschön geht an alle Mitarbeitenden, die die Firma stetig ausgebaut haben und täglich bereit sind, für zufriedene Kunden die Extrameile zu gehen!»

30 Jahre BRACK.CH

 © Quelle: Competec

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Brack Onlinehandel
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