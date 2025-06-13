3G-Abschaltung bei Sunrise begonnen

Mit dem Beginn der Abschaltungsphase macht Sunrise darauf aufmerksam, dass ab dem 10. Juni keine schweizweite 3G-Versorgung mehr sichergestell ist. Die 3. Mobilfunkgeneration (UMTS, Universal Mobile Telecommunication System) wurde vor rund 20 Jahren im Sunrise Netz eingeführt und ist im Vergleich zu 4G und 5G entsprechend ineffizient - sowohl bei der Nutzung der eingesetzten Funkspektren als auch beim Energieverbrauch, wie Sunrise mitteilt.

Das bedeutet die Abschaltung für Sunrise-Kunden

Wenn Sie noch ein Gerät/Telefon verwenden, welches lediglich die 3G-Technologie unterstützt, müssen Sie es bis 10. Juni 2025 austauschen.

Für Sprachanrufe muss ihr Gerät/Telefon VoLTE (Voice over LTE) unterstützen. Dies ist bei den allermeisten neueren Geräten der Fall. Andernfalls ist ein Austausch bis 10. Juni 2025 zwingend. Mehr Informationen zu VoLTE finden Sie unten in den Fragen und Antworten.

Wenn ihr Gerät/Telefon mindestens 4G sowie VoLTE unterstützt, sind Sie von der Abschaltung nicht betroffen und Sie profitieren ab 10. Juni 2025 automatisch von einem noch schnelleren Mobilnetz.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Gerät/Telefon betroffen ist, zögern Sie nicht und besuchen Sie einenSunrise Shop. Betroffene Kundinnen und Kunden (Private und Unternehmen) werden zudem fortlaufend von uns informiert.

Ausserdem hat Sunrise eine Seite mit Fragen und Antworten zur 3G-Abschaltung ins Netz gestellt. Zur Info-Seite: https://www.sunrise.ch/business/de/rechtliches/3g-business