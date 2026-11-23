Für die Bild- und Videobearbeitung sind die Farbraumangaben besonders interessant. Mit einer Farbraumabdeckung von 100 Prozent sRGB und 99 Prozent DCI-P3 sowie der VESA DisplayHDR True Black 500-Zertifizierung ist der Monitor auf eine detailreiche Darstellung mit lebendigen Farben und hohen Kontrasten ausgelegt. Die RGB-Pixelanordnung soll typische Farbsäume an Schriftkanten reduzieren. Ein Detail, das beim Wechsel zwischen Kreativsoftware und Office-Anwendungen durchaus zählt. Laut den technischen Daten unterstützt das Display zudem Bildwiederholraten von 60 bis 120 Hz.

Ein Monitor, der auch als Dock dient

Der P27UL-40 soll nicht nur eine hochwertige Bilddarstellung bieten, sondern auch den Anschluss eines Notebooks vereinfachen. Thunderbolt 4, HDMI 2.1 und DisplayPort stehen zur Verfügung; über einen DisplayPort-Ausgang lässt sich ein weiterer Bildschirm einbinden. Das ist praktisch, wenn aus dem Laptop am Schreibtisch ein grösseres Setup wird.

Auch an längere Arbeitstage wurde gedacht: Der Standfuss ist um 155 mm höhenverstellbar und lässt sich drehen, neigen und ins Hochformat schwenken. Die TÜV Rheinland Eye Comfort 5-Sterne-Zertifizierung und auf den Tagesverlauf abgestimmte Anzeigeeinstellungen sollen die Augen bei längerer Bildschirmarbeit entlasten. Für letztere ist eine Lenovo-Software erforderlich. Eine automatische Panelwartung trägt zudem dazu bei, die OLED-Bildqualität langfristig zu erhalten, ohne dass manuelle Bildschirmauffrischungen erforderlich sind.

34 Zoll: Mehr Arbeitsfläche statt mehr Pixel pro Zoll

Der ThinkVision P34WD-4v verfolgt einen anderen Ansatz. Sein gebogenes 34-Zoll-IPS-Panel stellt 3440 × 1440 Pixel im 21:9-Format dar. Das bietet viel horizontalen Platz: links eine Tabellenkalkulation, rechts das zugehörige Dokument, daneben ein Chatfenster. Wer häufig zwischen Anwendungen wechselt, kann so Fensterwechsel reduzieren. Mit 24 bis 120 Hz passt sich die Bildwiederholrate je nach Inhalt an; die tatsächliche Frequenz hängt von Nutzung und Einstellungen ab.