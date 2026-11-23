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4K-OLED oder Curved-Ultrawide? Zwei ThinkVision-Monitore im Fokus
Mehr Bildschirmfläche ist nicht automatisch besser. Wer Fotos retuschiert, achtet auf andere Eigenschaften als jemand, der täglich mit Tabellen, Browserfenstern und Videokonferenzen jongliert. Genau diese unterschiedlichen Anforderungen bedienen die zwei ThinkVision-Modelle P27UL-40 und P34WD-4v von Lenovo. Beide kombinieren hochwertige Displays mit Docking-Funktionen – technisch gehen sie jedoch verschiedene Wege.
4K-OLED: Schärfe und Kontrast im Vordergrund
Beim ThinkVision P27UL-40 steckt die Besonderheit im Panel. Auf 27 Zoll verteilt es 3840 × 2160 Pixel, was feine Schriften und detaillierte Bilder ermöglicht. Statt LCD-Technik kommt ein InkJet-Printing-OLED-Panel (IJP-OLED) zum Einsatz, das mit selbstleuchtenden Pixeln besonders tiefe Schwarzwerte und hohe Kontraste ermöglicht. Gerade dunkle Filmszenen, Schattenpartien in Fotos und kontrastreiche Oberflächen profitieren davon.
Für die Bild- und Videobearbeitung sind die Farbraumangaben besonders interessant. Mit einer Farbraumabdeckung von 100 Prozent sRGB und 99 Prozent DCI-P3 sowie der VESA DisplayHDR True Black 500-Zertifizierung ist der Monitor auf eine detailreiche Darstellung mit lebendigen Farben und hohen Kontrasten ausgelegt. Die RGB-Pixelanordnung soll typische Farbsäume an Schriftkanten reduzieren. Ein Detail, das beim Wechsel zwischen Kreativsoftware und Office-Anwendungen durchaus zählt. Laut den technischen Daten unterstützt das Display zudem Bildwiederholraten von 60 bis 120 Hz.
Ein Monitor, der auch als Dock dient
Der P27UL-40 soll nicht nur eine hochwertige Bilddarstellung bieten, sondern auch den Anschluss eines Notebooks vereinfachen. Thunderbolt 4, HDMI 2.1 und DisplayPort stehen zur Verfügung; über einen DisplayPort-Ausgang lässt sich ein weiterer Bildschirm einbinden. Das ist praktisch, wenn aus dem Laptop am Schreibtisch ein grösseres Setup wird.
Auch an längere Arbeitstage wurde gedacht: Der Standfuss ist um 155 mm höhenverstellbar und lässt sich drehen, neigen und ins Hochformat schwenken. Die TÜV Rheinland Eye Comfort 5-Sterne-Zertifizierung und auf den Tagesverlauf abgestimmte Anzeigeeinstellungen sollen die Augen bei längerer Bildschirmarbeit entlasten. Für letztere ist eine Lenovo-Software erforderlich. Eine automatische Panelwartung trägt zudem dazu bei, die OLED-Bildqualität langfristig zu erhalten, ohne dass manuelle Bildschirmauffrischungen erforderlich sind.
34 Zoll: Mehr Arbeitsfläche statt mehr Pixel pro Zoll
Der ThinkVision P34WD-4v verfolgt einen anderen Ansatz. Sein gebogenes 34-Zoll-IPS-Panel stellt 3440 × 1440 Pixel im 21:9-Format dar. Das bietet viel horizontalen Platz: links eine Tabellenkalkulation, rechts das zugehörige Dokument, daneben ein Chatfenster. Wer häufig zwischen Anwendungen wechselt, kann so Fensterwechsel reduzieren. Mit 24 bis 120 Hz passt sich die Bildwiederholrate je nach Inhalt an; die tatsächliche Frequenz hängt von Nutzung und Einstellungen ab.
Anders als beim OLED-Modell stehen hier nicht maximale Schwarzwerte, sondern Übersicht und Zusammenarbeit im Zentrum. Per Thunderbolt 4 lässt sich ein Notebook andocken; ein zweiter Bildschirm kann über Daisy-Chaining angeschlossen werden. Die Kompatibilität mit Lenovo Tiny-PCs eröffnet eine weitere Option für kompakte Schreibtisch-Setups.
Kamera, Sensoren und Windows Hello integriert
Besonders deutlich wird der Unterschied bei Videomeetings. Der P34WD-4v besitzt eine integrierte 5-Megapixel-Kamera. Lenovo kombiniert sie mit KI-gestützten Funktionen, die Personen automatisch ins Bild rücken und mehrere Teilnehmende erkennen können. Die Lautsprecherlautstärke soll sich an den Abstand zur sitzenden Person anpassen. Windows Hello ermöglicht die Anmeldung per Gesichtserkennung. Darüber hinaus regeln zusätzliche Sensoren die Bildschirmhelligkeit, können Personen in der Nähe erkennen und das Display abdunkeln, sobald man den Arbeitsplatz verlässt. Das sind Funktionen, die vor allem in offenen Büros oder beim häufigen Wechsel zwischen konzentrierter Arbeit und Meetings interessant werden.
Welcher Monitor passt zu welchem Setup?
Für Fotografie, Design und andere farbkritische Arbeiten ist der P27UL-40 mit 4K, OLED-Kontrast und breiter Farbraumabdeckung die naheliegende Wahl. Wer dagegen viele Fenster parallel geöffnet hat und regelmässig an Videokonferenzen teilnimmt, findet im P34WD-4v ein auf diese Abläufe zugeschnittenes Gesamtpaket. Entscheidend ist also nicht nur die Displaydiagonale, sondern die Frage, welche Aufgaben der Monitor täglich übernehmen soll.
Beide ThinkVision-Monitore sollen voraussichtlich ab Januar 2027 erhältlich sein. Der P27UL-40 startet bei CHF 799.–, der P34WD-4v bei CHF 1'099.–.
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