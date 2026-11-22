Im dritten Quartal gingen die weltweiten Verkäufe von Tablets laut den Marktforschern von Omdia gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 32 Millionen Geräte zurück. Das ist die geringste Stückzahl seit fast drei Jahren. Vom Einbruch waren Europa, China und der Mittlere Osten am stärksten betroffen.

Himani Mukka, Research Manager bei Omdia: «Da sich die Komponentenzufuhr zunehmend schwieriger gestaltet, nehmen Tablets bei den Herstellern immer mehr eine niedrige Priorität im Portfolio für 2026 und 2027 ein. Mit sich weiter verschärfenden Problemen bei den Komponenten im nächsten Jahr wird eine Erholung des Marktes vor 2028 sehr unwahrscheinlich.”

Und weiter: »Die anhaltenden Beschränkungen bei den Komponenten begrenzen die Möglichkeiten der Hersteller, sinnvolle Upgrades bei der Ausstattung der Geräte vorzunehmen. Dadruch sind die Unterschiede zur Vorgängergeneration geringer und Verbraucher verschieben Neukäufe, bis wieder deutlich sichtbare Verbesserungen eingeführt werden.”

Nur ein Gewinner in den Top Five

Vom Rückgang stärker als der Gesamtmarkt betroffen war Apple mit einem Minus von 27,5 Prozent, obwohl die iPads mit 36 Prozent Marktanteil (-2,2 Prozent) die Position an der Spitze behaupten konnten. Beim Verfolger Samsung war der Rückgang der Verkäufe um 21,7 Prozent ebenfalls deutlich, trotzdem stieg der Marktanteil leicht von 21,6 auf 21,9 Prozent.

In den Top Five trotzte lediglich Lenovo der Krise im zweiten Quartal in Folge und steigerte die Verkäufe um 11,9 Prozent. Das brachte einen Anstieg des Marktanteils um 4 Prozent auf 12,7 Prozent. Dahinter musste Xiaomi mit einem Minus von 10,6 Prozent widerum einen Rückgang verzeichnen. Trotzdem stieg der Marktanteil von 6,3 auf 7,3 Prozent. Huawei fiel dagegen mit einem deutlichen Absatzeinbruch um 43 Prozent auf den fünften Platz zurück.