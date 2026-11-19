Seit 1985 brauchen Autofahrerinnen und Autofahrer in der Schweiz eine Vignette, wenn sie die Autobahnen nutzen. Nachdem im August 2023 erstmals der Erwerb einer E-Vignette möglich war, erfreute sich die digitale Variante immer grösserer Beliebtheit. Während der Anteil im Vignettenjahr 2025 noch bei 45 Prozent lag, stieg dieser im Vignettenjahr 2026 auf 54 Prozent – dies bei gesamthaft rund elf Millionen verkauften Vignetten (digital und Klebevignette). Damit überstieg der Anteil der E-Vignette erstmals die Marke von 50 Prozent.

Verbreitung der E-Vignette nach Kantonen und Ländern

Von den insgesamt rund 5,8 Millionen verkauften E-Vignetten entfällt der grösste Teil der Nachfrage auf die Schweiz (3,1 Millionen). Am grössten war die Nachfrage nach der digitalen Vignette in den Kantonen Zürich (525 000), Bern (368 000), Aargau (300 000) und Waadt (244 000) (s. Tabelle E-Vignette nach Kantonen).

Von den 5,8 Millionen verkauften E-Vignetten fielen 2,7 Millionen auf ausländische Fahrzeuge. Das entspricht einem Anteil von 45,6 Prozent. Die grösste Nachfrage kam aus Deutschland (21,3 Prozent), gefolgt von Frankreich (8,9 Prozent), Italien (4,0 Prozent), den Niederlanden (2,8 Prozent) und Belgien (1,9 Prozent). Der Anteil Liechtensteins lag bei 0,4 Prozent (s. Tabelle E-Vignette nach Ländern).

Digital, einfach und flexibel unterwegs

Die praktischen Vorteile der E-Vignette gegenüber der Klebevignette finden offenbar immer grösseren Anklang. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass die E-Vignette digital an die Kontrollschildnummer gebunden ist. Sie kann zeit- und ortsunabhängig mit wenigen Klicks online gekauft werden und ist direkt nach der Bezahlung gültig. Sie muss nicht an das Fahrzeug angebracht und wieder entfernt werden. Für Wechselschilder wird nur noch eine E-Vignette benötigt, anstatt wie bisher für jedes Fahrzeug eine eigene Klebevignette. Weiter muss beim Kauf eines neuen Fahrzeugs im Verlauf des Jahres keine neue E-Vignette bezogen werden, sofern das gleiche Kontrollschild benutzt wird. Ebenso entfällt eine Neubeschaffung im Falle eines Scheibenbruchs. Reisende aus dem Ausland vermeiden zudem mit dem vorzeitigen Kauf einer E-Vignette unnötige Stopps an der Grenze und sind somit rascher am Ziel.

Klebevignette 2027 ist lila und ab Dezember erhältlich

Die Klebevignette 2027 ist lila; diese sowie die E-Vignette kosten 40 Franken und werden ab dem 1. Dezember 2026 erhältlich sein. Die Klebevignette kann an den üblichen Verkaufsstellen wie Post, Garagen und Tankstellen, die E-Vignette im offiziellen Webshop des BAZG unter www.e-vignette.ch ohne zusätzliche Gebühren gekauft werden.

Das BAZG empfiehlt, die E-Vignette ausschliesslich über den offiziellen Webshop des BAZG zu beziehen und warnt vor Betrugs-Nachrichten im Zusammenhang mit der E-Vignette. Das BAZG versendet keine Aufforderungen zur Verifizierung oder Aktualisierung persönlicher Daten und fordert auch nicht per E-Mail zu einer erneuten Bezahlung der E-Vignette auf.

