5 einfache Tipps, um 2025 online sicher zu bleiben

Sichern Sie Ihre Verbindung

Öffentliche WLAN-Netze und ungesicherte Netzwerke können Ihre Daten gefährden. Daher ist es empfehlenswert, beim Surfen, Einkaufen oder Online-Banking immer ein vertrauenswürdiges VPN wie NordVPN zu nutzen – insbesondere unterwegs. Das VPN verschlüsselt Ihren Internetverkehr und verbirgt Ihre IP-Adresse, wodurch Ihre Aktivitäten nicht nur vor Hackern, sondern auch vor datenhungrigen Werbetreibenden geschützt werden.

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Blockieren Sie digitale Bedrohungen proaktiv

Moderne Cyberbedrohungen zeichnen sich durch ihre Anpassungsfähigkeit und schnellen Entwicklungsmöglichkeiten aus. Daher ist es wichtig, Gefahren proaktiv abzuwehren. Mit dem Bedrohungsschutz Pro von NordVPN werden bösartige Webseiten, Schadsoftware, aufdringliche Tracker und Werbung automatisch blockiert. Ausserdem hilft die smarte Funktion, dass Sie Fake-Shops und Phishing frühzeitig erkennen, damit Sie nicht auf Online-Betrüger hereinfallen können.

Verwenden Sie sichere Passwörter

Schwache oder wiederverwendete Passwörter sind die besten Freunde von Hackern. Erstellen Sie daher stets lange, einzigartige Passwörter für jedes Konto und aktualisieren Sie diese regelmässig. Ein sicherer Passwort-Manager wie NordPass generiert, speichert und füllt starke Passwörter und Kreditkartendaten für Sie automatisch aus. Damit sind alle Ihre Online-Konten geschützt.

Passwörter, Kreditkartendaten und mehr schützen mit NordVPN

Der Verlust des Zugriffs auf sensible Dateien ist frustrierend und riskant. Schlimmer noch ist es, wenn Hacker Ihr Gerät kapern und die Dateien verschlüsseln, um dann ein Lösegeld für die Freigabe der Daten zu fordern. NordLocker bietet verschlüsselten Cloud-Speicher und hilft, sichere Backups zu erstellen, damit Ihre wichtigen Dokumente, Arbeitsdateien und Fotos privat bleiben – selbst wenn Ihr Gerät verloren geht, gestohlen oder gehackt wird. Sie können Dateien auch sicher mit vertrauenswürdigen Kontakten teilen, ohne sich um neugierige Blicke sorgen zu müssen.

Je weniger Informationen über Sie im Umlauf sind, desto sicherer sind Sie. Datenbroker sammeln und verkaufen ständig persönliche Daten, die Sie gewollt oder ungewollt im Netz hinterlassen. Tools wie Incogni kontaktieren automatisch Datenbroker, um die Löschung Ihrer Daten zu beantragen, und helfen Ihnen so, die Kontrolle über Ihre digitale Privatsphäre zurückzugewinnen und das Risiko von Identitätsdiebstahl und Scams zu minimieren.

Alle diese leistungsstarken Tools – NordVPN, Bedrohungsschutz Pro, NordPass, NordLocker und Incogni – sind im NordVPN-Ultra-Paket enthalten. Nutzen Sie den exklusiven Rabatt und sichern Sie sich Extra-Monate und einen Galaxus-Gutschein im Wert von bis zu CHF 50 dazu. Schützen Sie alle Aspekte Ihres digitalen Lebens mit einem einzigen Abonnement. Noch nie war es einfacher und kostengünstiger, online sicher zu bleiben.

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