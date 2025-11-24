5 Gründe, warum Sie 2026 ein VPN nutzen sollten

Ein modernes VPN schützt Sie nicht nur beim Surfen, sondern bietet zahlreiche intelligente Tools für eine zukunftsweisende digitale Sicherheit, die Sie auch im kommenden Jahr und darüber hinaus vor fortschrittlichen Online-Bedrohungen schützen.

1. Fakes erkennen, bevor es zu spät ist

Gefälschte E-Mails, QR-Codes, Webseiten oder Shops – das Potpourri der Betrugsmaschen scheint unerschöpflich. Den Überblick zu behalten, ist für den normalen Nutzer eine echte Herausforderung. Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sind insbesonders Phishing-E-Mails mit betrügerischen Links und Fake-Shops eine grosse Gefahr, da Kriminelle mit solchen Methoden gezielt an Geld und Daten ahnungsloser Opfer gelangen wollen.

Ein VPN wie NordVPN bietet deshalb den integrierten Bedrohungsschutz Pro™, der mit zum Teil KI-gestützten Funktionen für sicheres Surfen sorgt. Er erkennt Fake-Shops, Phishing-Links und -Webseiten, blockiert Tracker sowie lästige Online-Werbung und sorgt so für ein besseres Nutzererlebnis. Neu ist zudem ein Suchergebnis-Checker sowie ein Krypto-Wallet-Adressprüfer.

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2. Freier, sicherer und günstiger reisen

Wenn nicht nur Ihre Daten, sondern auch Sie um die Welt reisen, ist ein VPN 2026 einer der besten Reisegefährten, den Sie mitnehmen können. Warum? Viele Reise- und Buchungsportale passen Preise für Hotels, Flüge und Mietwagen je nach Ihrem Standort an. Mit einem VPN können Sie Ihren virtuellen Standort flexibel ändern – und so von besseren Konditionen profitieren.

Öffentliches, ungeschütztes WLAN im Hotel, am Flughafen oder im Café lädt Hacker geradezu ein. Ein VPN verschlüsselt Ihre Verbindung und schützt Kreditkarten- und Buchungsdaten vor Betrügern. So buchen Sie Flüge, Hotels und Mietwagen sorgenfrei und oft auch günstiger – von überall auf der Welt.

Zu guter Letzt ermöglicht Ihnen das virtuelle private Netzwerk, uneingeschränkt auf Ihre Lieblingsdienste, Sportevents und Mediatheken aus der Schweiz zuzugreifen, während Sie im Ausland sind. Mit dem VPN greifen Sie sicher auf gewohntes Entertainment zu – ganz egal, wo Sie gerade sind. Auch Social Media, Online-Banking und News bleiben verfügbar.

3. Die digitale «Haustür» sicher verschliessen

Viele Menschen verwenden immer noch zu schwache Passwörter wie «123456» und öffnen Hackern dadurch praktisch Tür und Tor zu ihrem digitalen Leben. Durch Wörterbuch- oder Brute-Force-Angriffe können Cyberkriminelle solche Passwörter in Sekunden erraten.

Da Passwörter Ihre erste Abwehr gegen Datendiebe sind, bietet NordVPN in ausgewählten Paketen einen Passwortmanager an. Dieser hilft Ihnen, für jedes Konto starke, einzigartige Passwörter zu erstellen, diese sicher zu speichern und automatisch auszufüllen. Ein integrierter Datenleck-Scanner prüft ausserdem kontinuierlich, ob Ihre Daten irgendwo im Netz offengelegt wurden, und warnt Sie, sodass Sie schnell reagieren können.

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Beim Surfen hinterlassen wir immer wieder Spuren unserer Identität – aktiv, wenn wir Daten fürs Online-Shopping eingeben, oder passiv durch Tracker, die unser Online-Verhalten analysieren. Für Werbetreibende und Datenhändler sind persönliche Daten ein wertvolles Gut, die sie auf die eine oder andere Weise zu Geld machen wollen.

Wer das verhindern möchte, kann das Daten-Lösch-Tool Incogni nutzen, das NordVPN in einem seiner Pakete anbietet. Es entfernt gezielt Ihre persönlichen Informationen aus Datenbanken von Datenbrokern und schützt Sie so vor Spam und Datenmissbrauch.

Heute bewahren wir viele Erinnerungen, Dokumente und Bilder online auf. Um diese Daten gegen Verlust und Angriffe abzusichern und jederzeit von überall aus zugreifen zu können, empfiehlt sich ein sicherer, verschlüsselter Cloud-Speicher wie NordLocker von NordVPN. So stellen Sie sicher, dass Dateien niemals verloren gehen und im Ernstfall schnell und sicher wiederhergestellt werden können.

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