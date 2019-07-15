Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
15. Jul 2019
Lesedauer 2 Min.

News

50 Jahre Mondlandung: Google zeigt AR-Modell von Raumkapsel

Auch Google schaut zurück auf die NASA-Mission Apollo 11. Nebst zahlreichen visuellen Geschichten sind ab heute Touren und Quizfragen auf Google Earth verfügbar.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Wer über Google nach «Apollo 11» auf einem moderneren (AR-fähigen) Smartphone sucht, findet ab sofort unter anderem ein AR-Modell der damaligen Raumkapsel. Dies pünktlich zum 50. Jahrestag der NASA-Mission, bei der Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins erste Schritte auf dem Mond machten.

Des Weiteren soll man Ende des Monats über AR auch einen Eindruck von Neil Armstrongs Raumanzug erhalten können, wie Google in einem Blog-Eintrag schreibt (Englisch). Über die Google-Suche sind ausserdem 20 neue visuelle Geschichten über die Mondmission zu finden. Wer auf seinem Smartphone nach «Apollo 11 Mission» sucht, findet beispielsweise Informationen über die Mission, das Raumschiff und die involvierten Menschen, die vom Smithsonian-Museum stammen. Die visuellen Geschichten enthalten Fotos und Videos. Ein Beispiel ist die Geschichte von Margaret Hamilton, welche die On-Board-Software für Apollo 11 entwickelt hat.

Auch Google Arts & Culture hat 40 neue Ausstellungen (z.B. wie man einen Raumanzug anzieht) über Apollo 11. Ab heute, 15. Juli, zeigt Google Earth zudem diverse neue Touren und Quizfragen (Firefox-Browser wird nicht unterstützt).

Kommentare

Firmen Browser Firefox Hardware Software Videos Virtual Reality Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare