50 Jahre Mondlandung: Google zeigt AR-Modell von Raumkapsel

Wer über Google nach «Apollo 11» auf einem moderneren (AR-fähigen) Smartphone sucht, findet ab sofort unter anderem ein AR-Modell der damaligen Raumkapsel. Dies pünktlich zum 50. Jahrestag der NASA-Mission, bei der Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins erste Schritte auf dem Mond machten.

Des Weiteren soll man Ende des Monats über AR auch einen Eindruck von Neil Armstrongs Raumanzug erhalten können, wie Google in einem Blog-Eintrag schreibt (Englisch). Über die Google-Suche sind ausserdem 20 neue visuelle Geschichten über die Mondmission zu finden. Wer auf seinem Smartphone nach «Apollo 11 Mission» sucht, findet beispielsweise Informationen über die Mission, das Raumschiff und die involvierten Menschen, die vom Smithsonian-Museum stammen. Die visuellen Geschichten enthalten Fotos und Videos. Ein Beispiel ist die Geschichte von Margaret Hamilton, welche die On-Board-Software für Apollo 11 entwickelt hat.

Auch Google Arts & Culture hat 40 neue Ausstellungen (z.B. wie man einen Raumanzug anzieht) über Apollo 11. Ab heute, 15. Juli, zeigt Google Earth zudem diverse neue Touren und Quizfragen (Firefox-Browser wird nicht unterstützt).