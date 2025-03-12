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Boris Boden
12. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.

Auktion

75'000 US-Dollar für ein altes iPhone

Unter dem Titel „Steve Jobs and the Apple revolution“ kommen beim US-Auktionshaus RR Auction aktuell mehr als 300 Objekte aus der ITK-Geschichte unter den Hammer.

Ein iPhone der ersten Generation soll bis zu 75.000 US-Dollar einbringen

© (Quelle: RR Auction)

Wer aktuelle iPhones für teuer hält, ist noch nicht auf die Suche nach einem Modell der ersten Generation gegangen. Der US-Auktionator RR Auction schätzt den Wert eines solchen Gerätes im Neuzustand mit ungeöffneter Originalverpackung in der seltenen Speicherversion mit 4 GB, die nur zwei Monate verkauft wurde, auf bis zu 75'000 US-Dollar.

Das Smartphone, für das aktuell 20 Gebote mit dem Stand von rund 17.000 Dollar vorliegen, ist Teil der Auktion „Steve Jobs and the Apple revolution“, die bei RR Auction noch bis zum 20. März läuft. Zum Verkauf stehen über 300 Objekte von Apple wie Hardware, aber auch von Steve Jobs signierte Schecks und andere Erinnerungsstücke.

Darunter sind ein voll funktionsfähiger Apple-1-Computer mit dem Schätzpreis von 300'000 Dollar, Prototypen des iPod Classic für 2'000 Dollar und des iPad für 12'000 Dollar sowie einige Objekte, die nicht von Apple kommen, wie ein Firmenschild von der Fassade des Twitter-Hauptquartiers für 40'000 US-Dollar.  

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