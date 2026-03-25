25. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.
Acer ruft die E-Scooter / Predator ES Series 5 wegen Brandgefahr zurück
In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) ruft Acer die E-Scooter / Predator ES Series 5 zurück. Es besteht Brandgefahr.
Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in bestimmten Geräten verwendeten Batterien überhitzen. Es besteht Brandgefahr.
Welche Produkte sind betroffen?
Vom Rückruf betroffen sind E-Scooter Acer AES025 sowie Predator ES Series 5 PES025.
Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?
Die Nutzung betroffener E-Scooter und das Laden des Akkus muss ab sofort eingestellt werden. Betroffene Konsumentinnen und Konsumenten werden gebeten mit dem Acer Service Center (Telefon 0848 745 745) Kontakt aufzunehmen, um zu überprüfen, ob das Produkt vom Rückruf betroffen ist.
Kontakt für Konsumentinnen und Konsumenten
Bei Fragen können Konsumentinnen und Konsumenten Acer kontaktieren:
Telefon: 0848 745 745
URL: https://www.acer.com/ch-de/support/alerts-recalls/recall-aes025-pes025
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