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Boris Boden
8. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

Das sind die Smartphone-Bestseller des ersten Quartals

Fünfmal Samsung, viermal Apple und einmal Xiaomi: Die Marktforscher von Counterpoint Research haben die weltweit im ersten Quartal des Jahres am häufigsten verkauften Smartphones ermittelt.
Smartphone-Bestseller im ersten Quartal 2026
© ChatGPT

Im ersten Quartal des Jahres war die Top Ten der weltweit verkauften Smartphone-Modelle gemäss den Analysten von Counterpoint Reserach mit Geräten von drei Herstellern wieder etwas bunter, auch wenn Samsung und Apple weiter die Charts dominieren.

Xiaomi Redmi A5
© Xiaomi

Platz 10: Xiaomi Redmi A5

Samsung Galaxy A17 4G
© Samsung

Platz 9: Samsung Galaxy A17 4G

Samsung Galaxy A36
© Samsung

Platz 8: Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A56
© Samsung

Platz 7: Samsung Galaxy A56

Apple iPhone 16
© Apple

Platz 6: Apple iPhone 16

Samsung Galaxy A17 5G
© Samsung

Platz 5: Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A07 4G
© Samsung

Platz 4: Samsung Galaxy A07 4G

Apple iPhone 17 Pro
© Apple

Platz 3: Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro Max
© Apple

Platz 2: Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17
© Apple

Platz 1: Apple iPhone 17

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