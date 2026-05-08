8. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.
Das sind die Smartphone-Bestseller des ersten Quartals
Fünfmal Samsung, viermal Apple und einmal Xiaomi: Die Marktforscher von Counterpoint Research haben die weltweit im ersten Quartal des Jahres am häufigsten verkauften Smartphones ermittelt.
Im ersten Quartal des Jahres war die Top Ten der weltweit verkauften Smartphone-Modelle gemäss den Analysten von Counterpoint Reserach mit Geräten von drei Herstellern wieder etwas bunter, auch wenn Samsung und Apple weiter die Charts dominieren.
Platz 10: Xiaomi Redmi A5
Platz 9: Samsung Galaxy A17 4G
Platz 8: Samsung Galaxy A36
Platz 7: Samsung Galaxy A56
Platz 6: Apple iPhone 16
Platz 5: Samsung Galaxy A17 5G
Platz 4: Samsung Galaxy A07 4G
Platz 3: Apple iPhone 17 Pro
Platz 2: Apple iPhone 17 Pro Max
Platz 1: Apple iPhone 17
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