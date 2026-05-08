8. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 18
In der Kalenderwoche 18 vom 27. April bis zum 3. Mai 2026 standen die Artikel «Perfekter Einkauf» und «Was ist dieses unbekannte Gerät in meinem Netzwerk?» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 18 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 27. Apeil bis zum 3. Mai 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Was ist dieses unbekannte Gerät in meinem Netzwerk?
Rang 3
Lineár Calendar: das ganze Jahr im Blick
Rang 4
Marktforscher sehen das Ende von 4G am Horizont
Rang 5
Brother P-Touch PT-D610BTVP (inkl.-Koffer) im Test
PCtipp YouTube-Kanal
Diese Videos hatte in der Kalenderwoche 18 die meisten Abrufe auf Youtube:
Kommentare