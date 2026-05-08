Fitbit Air für 99.90 Franken vorgestellt

Google preist den Tracker wie folgt:

Fitbit Air ist unser bisher kleinster Tracker – ein proaktiver Partner für eure Fitness, der hochpräzise Sensortechnologie in einem winzigen, unauffälligen Modul vereint. So werden fortschrittliches Gesundheits- und Fitness-Tracking wie die kontinuierliche Herzfrequenzmessung (24/7), Herzrhythmus-Überwachung mit Benachrichtigungen bei Vorhofflimmern (AFib), SpO2, Ruheherzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Schlafphasen und -dauer und vieles mehr möglich.

Es ruht völlig unauffällig an eurem Handgelenk und das displaylose Design sorgt dafür, dass ihr ganz im Moment leben könnt. Ihr habt die Freiheit, euch tiefgehende Insights über die Google Health App auf eurem kompatiblen Smartphone anzusehen, wann immer ihr wollt – und bleibt ansonsten völlig ungestört von Benachrichtigungen.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu einer Woche hält Fitbit Air auch mit eurem vollsten Terminplan Schritt – von der Arbeit bis zum Workout, von der Party bis zum erholsamen Schlaf. Das flache, federleichte Profil ist so angenehm zu tragen, dass ihr ganz vergessen werdet, dass der Tracker überhaupt da ist. Da der Komfort im Mittelpunkt steht, verpasst ihr nie wieder die Vorteile des Schlaf-Trackings, das so entscheidend für ein möglichst ganzheitliches Bild eurer Gesundheit ist. Ihr könnt sogar ganz nahtlos wechseln: Tragt tagsüber einfach eure Pixel Watch und nutzt nachts für den Schlaf das Fitbit Air, ohne auch nur ein Detail eurer Daten zu verpassen.

Und wenn ihr doch mal neue Energie braucht, liefert euch die Schnellladefunktion in nur fünf Minuten genug Power für einen ganzen Tag.