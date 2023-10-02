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Synology GmbH
2. Okt 2023
Lesedauer 4 Min.

Powered by Synology

Acht praktische Dinge, die Ihr NAS kann

Wer bei NAS (Network Attached Storage) an eine externe Festplatte und Backup-Lösung denkt, liegt richtig – aber das ist längst nicht alles. Wir zeigen acht spannende Anwendungen, die ein Synology-NAS zusätzlich bietet.
© (Quelle: Synology)

Ein NAS ist ein ins Netzwerk eingebun­dener Dateiserver, auf dem man seine ­Dokumente, Fotos, Videos etc. speichern und allen Nutzerinnen und Nutzern im Heimnetzwerk zur Verfügung stellen kann. Ein ­Synology-NAS kommt aber auch mit ­vielen kostenlosen Apps und Funktionen, die ­unter anderem den Fernzugriff oder das Streamen von Musik und Filmen möglich machen.

Tönt kompliziert? Ist es nicht: Dank intui­tiver Benutzeroberfläche ist das Einrichten und Betreiben eines NAS auch für Anwender mit wenig Technikkenntnissen sehr einfach. Alle Einstellungen lassen sich direkt über den Webbrowser aufrufen und einrichten.

1. Synology Drive

Viele Leute nutzen für das Synchronisieren von Dateien für mehrere Geräte einen Cloud-Dienst wie zum Beispiel OneDrive oder Google Drive. Doch diese Dienste haben zwei gewichtige Nachteile:

  • Die Nutzenden haben keinen Einfluss da­rauf, wo genau die Daten gespeichert werden.
  • Die Gratis-Speicherkapazität ist sehr beschränkt, sodass bald monatlich zu bezahlende Kosten anfallen.

«Synology Drive» ist eine integrierte App, mit der Sie all Ihre Daten zentral speichern. Sie können auch von extern darauf zugreifen und Dateien sowie Ordner für Freunde frei­geben. Dabei fallen keine laufenden Kosten an. Dank Dateiversionsverlauf haben Sie Zugriff auf ältere Versionen der Dokumente, Bild 1. 

Bild 1: Ein Synology-NAS ist auch ein Cloud-Speicher

 © Quelle: Synology

2. Computer-Backup

Mit der integrierten Backup-Lösung von Synology sichern Sie nicht nur Ihre Dateien, sondern auch das gesamte Computersystem, egal ob Windows, macOS oder Linux. So ­verlieren Sie keine Daten und Einstellungen, wenn der PC oder Laptop ausfällt.

Im Ernstfall haben Sie die Wahl, ob Sie nur einzelne Dateien oder das ganze System ­wiederherstellen. Für PCs können Sie ein boot­fähiges USB-Medium erstellen, Apple-Nutzenden stehen die Funktionen der Time

Machine zur Verfügung.

3. Mobiles Backup

Mit «Synology Photos» können sämtliche Mediendaten mit dem NAS synchronisiert und lokal gespeichert werden, Bild 2. So bleiben Ihre Erinnerungen auch erhalten, wenn das Smartphone verloren geht oder unwiderruflich beschädigt ist.

Bild 2: Sichern Sie sämtliche Medien auf dem Smartphone aufs NAS

 © Quelle: Synology

Aber auch Festplatten und Speicherkarten von Kameras lassen sich einfach sichern: Mit «USB-Copy» werden die Daten via Karten­leser auf das NAS übertragen.

4. Zusammenarbeit

Egal, ob Sie normalerweise mit der Office-­Lösung von Microsoft oder Google arbeiten: «Synology Office» ist mit beiden Anbietern kompatibel. Dokumente, Tabellen und Präsentationen können direkt im Webbrowser erstellt und bearbeitet werden. Besonders praktisch: Die Dokumente lassen sich gleichzeitig von mehreren Personen bearbeiten. Dank detaillierter Freigabe- und Berech­ti­gungs­einstellungen und dem Einrichten von Team-Arbeitsbereichen behalten Sie immer die Kontrolle über sämtliche Dokumente und Projekte.

5. Fotoverwaltung

Bild 3: Eine ausgeklügelte Fotoverwaltung ist ebenfalls dabei

 © Quelle: Synology

«Synology Photos» ermöglicht einen blitzschnellen plattformübergreifenden Zugriff auf all Ihre Bilder und Videos. Dank einfacher ­Navigation und der Möglichkeit, Alben zu ­erstellen, haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Lieblingsmomente, Bild 3. Anhand von Gesichts- und Ortserkennung erstellt «Synology Photos» auch automatisch Alben. Zudem ­lassen sich über Tags Bilder nach Stichworten filtern und in Alben anzeigen.

6. Videos streamen

Auf dem Synology-NAS speichern und verwalten Sie Ihre Filme, Serien und Videos ­besonders effizient. Sie können sie via ­Webbrowser aufrufen oder an Apple-TV-, An­droid-TV-, Samsung-TV-, Google-Chrome­cast-, Amazon-Fire-TV- und DLNA-Geräte streamen. Die «Video Station» holt Poster, Zusammenfassungen, Besetzungslisten und Bewertungen zu den Filmen, sodass Sie diese schneller finden. Zudem werden Untertitel automatisch synchronisiert.

7. Musiksammlung

Spotify hin, Apple Music her: Wer seine ganz persönliche Musiksammlung in höchster Qualität geniessen möchte, organisiert sie in der «Audio Station». Hier erstellt man Wieder­gabelisten, die man auch mit Freunden teilen kann, und hat Zugriff auf Radiosender.

Das geht auch unterwegs mit den Apps für iOS sowie Android und im Auto: Synology unterstützt Apple CarPlay und Android Auto.

8. Das Zuhause schützen

Wer ein Synology-NAS besitzt, hat die Überwachungszentrale gratis mit dabei: Mit der «Surveillance Station» lassen sich mehrere Überwachungskameras in Echtzeit kostenlos einbinden. Sie erkennt verdächtiges Verhalten und macht Aufnahmen oder alarmiert via Meldung auf dem Smartphone.

Die Videostreams werden nur verschlüsselt übertragen. Kameras können auch ferngesteuert werden und dank Zwei-Wege-­Audio kann man via Kameras Kontakt mit Personen vor Ort aufnehmen.

Fazit: Es geht noch mehr

Egal, ob fürs Büro oder zu Hause: Mit einem NAS von Synology behalten Sie nicht nur die volle Kontrolle über Ihre Daten – Sie haben auch immer und überall bequem Zugriff ­darauf. Und die hier vorgestellten Anwendungen sind noch längst nicht alles: Wer technisch versiert ist, kann noch zahlreiche weitere Möglichkeiten der Synology-NAS nutzen.

Der Hersteller Synology bietet ausserdem eine grosse Palette von NAS-Lösungen an. Mit dem virtuellen Synology-NAS-Berater finden Sie bestimmt das passende Gerät für Ihre ­Bedürfnisse unter der Webadresse synology.com/de-de/support/nas_selector.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Synology.

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