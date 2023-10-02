Acht praktische Dinge, die Ihr NAS kann

«Synology Photos» ermöglicht einen blitzschnellen plattformübergreifenden Zugriff auf all Ihre Bilder und Videos. Dank einfacher ­Navigation und der Möglichkeit, Alben zu ­erstellen, haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Lieblingsmomente, Bild 3. Anhand von Gesichts- und Ortserkennung erstellt «Synology Photos» auch automatisch Alben. Zudem ­lassen sich über Tags Bilder nach Stichworten filtern und in Alben anzeigen.

6. Videos streamen

Auf dem Synology-NAS speichern und verwalten Sie Ihre Filme, Serien und Videos ­besonders effizient. Sie können sie via ­Webbrowser aufrufen oder an Apple-TV-, An­droid-TV-, Samsung-TV-, Google-Chrome­cast-, Amazon-Fire-TV- und DLNA-Geräte streamen. Die «Video Station» holt Poster, Zusammenfassungen, Besetzungslisten und Bewertungen zu den Filmen, sodass Sie diese schneller finden. Zudem werden Untertitel automatisch synchronisiert.

7. Musiksammlung

Spotify hin, Apple Music her: Wer seine ganz persönliche Musiksammlung in höchster Qualität geniessen möchte, organisiert sie in der «Audio Station». Hier erstellt man Wieder­gabelisten, die man auch mit Freunden teilen kann, und hat Zugriff auf Radiosender.

Das geht auch unterwegs mit den Apps für iOS sowie Android und im Auto: Synology unterstützt Apple CarPlay und Android Auto.

8. Das Zuhause schützen

Wer ein Synology-NAS besitzt, hat die Überwachungszentrale gratis mit dabei: Mit der «Surveillance Station» lassen sich mehrere Überwachungskameras in Echtzeit kostenlos einbinden. Sie erkennt verdächtiges Verhalten und macht Aufnahmen oder alarmiert via Meldung auf dem Smartphone.

Die Videostreams werden nur verschlüsselt übertragen. Kameras können auch ferngesteuert werden und dank Zwei-Wege-­Audio kann man via Kameras Kontakt mit Personen vor Ort aufnehmen.

Fazit: Es geht noch mehr

Egal, ob fürs Büro oder zu Hause: Mit einem NAS von Synology behalten Sie nicht nur die volle Kontrolle über Ihre Daten – Sie haben auch immer und überall bequem Zugriff ­darauf. Und die hier vorgestellten Anwendungen sind noch längst nicht alles: Wer technisch versiert ist, kann noch zahlreiche weitere Möglichkeiten der Synology-NAS nutzen.

Der Hersteller Synology bietet ausserdem eine grosse Palette von NAS-Lösungen an. Mit dem virtuellen Synology-NAS-Berater finden Sie bestimmt das passende Gerät für Ihre ­Bedürfnisse unter der Webadresse synology.com/de-de/support/nas_selector.

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Synology.