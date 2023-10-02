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Acht praktische Dinge, die Ihr NAS kann
Ein NAS ist ein ins Netzwerk eingebundener Dateiserver, auf dem man seine Dokumente, Fotos, Videos etc. speichern und allen Nutzerinnen und Nutzern im Heimnetzwerk zur Verfügung stellen kann. Ein Synology-NAS kommt aber auch mit vielen kostenlosen Apps und Funktionen, die unter anderem den Fernzugriff oder das Streamen von Musik und Filmen möglich machen.
Tönt kompliziert? Ist es nicht: Dank intuitiver Benutzeroberfläche ist das Einrichten und Betreiben eines NAS auch für Anwender mit wenig Technikkenntnissen sehr einfach. Alle Einstellungen lassen sich direkt über den Webbrowser aufrufen und einrichten.
1. Synology Drive
Viele Leute nutzen für das Synchronisieren von Dateien für mehrere Geräte einen Cloud-Dienst wie zum Beispiel OneDrive oder Google Drive. Doch diese Dienste haben zwei gewichtige Nachteile:
- Die Nutzenden haben keinen Einfluss darauf, wo genau die Daten gespeichert werden.
- Die Gratis-Speicherkapazität ist sehr beschränkt, sodass bald monatlich zu bezahlende Kosten anfallen.
«Synology Drive» ist eine integrierte App, mit der Sie all Ihre Daten zentral speichern. Sie können auch von extern darauf zugreifen und Dateien sowie Ordner für Freunde freigeben. Dabei fallen keine laufenden Kosten an. Dank Dateiversionsverlauf haben Sie Zugriff auf ältere Versionen der Dokumente, Bild 1.
2. Computer-Backup
Mit der integrierten Backup-Lösung von Synology sichern Sie nicht nur Ihre Dateien, sondern auch das gesamte Computersystem, egal ob Windows, macOS oder Linux. So verlieren Sie keine Daten und Einstellungen, wenn der PC oder Laptop ausfällt.
Im Ernstfall haben Sie die Wahl, ob Sie nur einzelne Dateien oder das ganze System wiederherstellen. Für PCs können Sie ein bootfähiges USB-Medium erstellen, Apple-Nutzenden stehen die Funktionen der Time
Machine zur Verfügung.
3. Mobiles Backup
Mit «Synology Photos» können sämtliche Mediendaten mit dem NAS synchronisiert und lokal gespeichert werden, Bild 2. So bleiben Ihre Erinnerungen auch erhalten, wenn das Smartphone verloren geht oder unwiderruflich beschädigt ist.
Aber auch Festplatten und Speicherkarten von Kameras lassen sich einfach sichern: Mit «USB-Copy» werden die Daten via Kartenleser auf das NAS übertragen.
4. Zusammenarbeit
Egal, ob Sie normalerweise mit der Office-Lösung von Microsoft oder Google arbeiten: «Synology Office» ist mit beiden Anbietern kompatibel. Dokumente, Tabellen und Präsentationen können direkt im Webbrowser erstellt und bearbeitet werden. Besonders praktisch: Die Dokumente lassen sich gleichzeitig von mehreren Personen bearbeiten. Dank detaillierter Freigabe- und Berechtigungseinstellungen und dem Einrichten von Team-Arbeitsbereichen behalten Sie immer die Kontrolle über sämtliche Dokumente und Projekte.
5. Fotoverwaltung
«Synology Photos» ermöglicht einen blitzschnellen plattformübergreifenden Zugriff auf all Ihre Bilder und Videos. Dank einfacher Navigation und der Möglichkeit, Alben zu erstellen, haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihre Lieblingsmomente, Bild 3. Anhand von Gesichts- und Ortserkennung erstellt «Synology Photos» auch automatisch Alben. Zudem lassen sich über Tags Bilder nach Stichworten filtern und in Alben anzeigen.
6. Videos streamen
Auf dem Synology-NAS speichern und verwalten Sie Ihre Filme, Serien und Videos besonders effizient. Sie können sie via Webbrowser aufrufen oder an Apple-TV-, Android-TV-, Samsung-TV-, Google-Chromecast-, Amazon-Fire-TV- und DLNA-Geräte streamen. Die «Video Station» holt Poster, Zusammenfassungen, Besetzungslisten und Bewertungen zu den Filmen, sodass Sie diese schneller finden. Zudem werden Untertitel automatisch synchronisiert.
7. Musiksammlung
Spotify hin, Apple Music her: Wer seine ganz persönliche Musiksammlung in höchster Qualität geniessen möchte, organisiert sie in der «Audio Station». Hier erstellt man Wiedergabelisten, die man auch mit Freunden teilen kann, und hat Zugriff auf Radiosender.
Das geht auch unterwegs mit den Apps für iOS sowie Android und im Auto: Synology unterstützt Apple CarPlay und Android Auto.
8. Das Zuhause schützen
Wer ein Synology-NAS besitzt, hat die Überwachungszentrale gratis mit dabei: Mit der «Surveillance Station» lassen sich mehrere Überwachungskameras in Echtzeit kostenlos einbinden. Sie erkennt verdächtiges Verhalten und macht Aufnahmen oder alarmiert via Meldung auf dem Smartphone.
Die Videostreams werden nur verschlüsselt übertragen. Kameras können auch ferngesteuert werden und dank Zwei-Wege-Audio kann man via Kameras Kontakt mit Personen vor Ort aufnehmen.
Fazit: Es geht noch mehr
Egal, ob fürs Büro oder zu Hause: Mit einem NAS von Synology behalten Sie nicht nur die volle Kontrolle über Ihre Daten – Sie haben auch immer und überall bequem Zugriff darauf. Und die hier vorgestellten Anwendungen sind noch längst nicht alles: Wer technisch versiert ist, kann noch zahlreiche weitere Möglichkeiten der Synology-NAS nutzen.
Der Hersteller Synology bietet ausserdem eine grosse Palette von NAS-Lösungen an. Mit dem virtuellen Synology-NAS-Berater finden Sie bestimmt das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse unter der Webadresse synology.com/de-de/support/nas_selector.
Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Synology.
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