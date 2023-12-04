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iWay AG
4. Dez 2023
Lesedauer 3 Min.

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Kein Ärger mit dem Internet von iWay

Mit Internetproblemen kämpfen und keine Hilfe zu haben, ist frustrierend. Beim Internetanbieter iWay ist das anders. Denn das Internet von iWay läuft zuverlässig und der fachkundige Support ist ohne lästige Warteschleife erreichbar.
© (Quelle: iWay)

Zuverlässig und hilfsbereit

iWay ist ein Internetanbieter der ersten Stunde und besteht schon seit 1995. Das Internet lässt sich unkompliziert bestellen und installieren. Der Router kommt nach wenigen Tagen per Post. Er ist bereits vorprogrammiert, muss nur noch angeschlossen werden und das Internet läuft. Störungen, Unterbrüche oder sonstige Probleme kommen selten vor. Mit iWay funktioniert das Internet schnell, einwandfrei und zuverlässig. Genau so, wie es sein sollte.

Braucht man doch einmal Unterstützung, so erreichen die Kundinnen und Kunden bei iWay freundliche und kompetente Mitarbeitende. iWay hat keine Warteschleife und in der Regel geht gleich jemand ans Telefon.

Freundlich und kompetente Mitarbeiter/innen

 © Quelle: iWay

Transparente Preise ohne Lockvogelangebote

Fairness und Transparenz werden bei iWay grossgeschrieben. Deshalb ist es für iWay auch selbstverständlich, Preissenkungen nicht für Lockvogelangebote zu nutzen. Der Internetanbieter gibt Preissenkungen bei allen Angeboten nämlich konsequent auch an bestehende Kundinnen und Kunden weiter. Ganz nach dem Motto: fair und preiswert.

Der Einsatz für die Kundinnen und Kunden und die Leidenschaft für die Technik bestätigen sich seit vielen Jahren immer wieder von Neuem durch Befragungen und Marktübersichten. So wurde iWay schon mehrmals von den Leserinnen und Lesern des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» zum besten Anbieter gewählt. iWay wurde ausserdem auch vom Schweizer Institut für Qualitätstest SIQT zum besten Internetanbieter gekürt. Und auch der PCtipp lobte iWay bereits mehrmals beim Vergleich diverser Internetangebote für die übersichtliche Angebotspalette mit ihren unkomplizierten Konfigurationsmöglichkeiten und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis.

Beste Bewertung

 © Quelle: iWay
© iWay

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