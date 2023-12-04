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Kein Ärger mit dem Internet von iWay
Zuverlässig und hilfsbereit
iWay ist ein Internetanbieter der ersten Stunde und besteht schon seit 1995. Das Internet lässt sich unkompliziert bestellen und installieren. Der Router kommt nach wenigen Tagen per Post. Er ist bereits vorprogrammiert, muss nur noch angeschlossen werden und das Internet läuft. Störungen, Unterbrüche oder sonstige Probleme kommen selten vor. Mit iWay funktioniert das Internet schnell, einwandfrei und zuverlässig. Genau so, wie es sein sollte.
Braucht man doch einmal Unterstützung, so erreichen die Kundinnen und Kunden bei iWay freundliche und kompetente Mitarbeitende. iWay hat keine Warteschleife und in der Regel geht gleich jemand ans Telefon.
Transparente Preise ohne Lockvogelangebote
Fairness und Transparenz werden bei iWay grossgeschrieben. Deshalb ist es für iWay auch selbstverständlich, Preissenkungen nicht für Lockvogelangebote zu nutzen. Der Internetanbieter gibt Preissenkungen bei allen Angeboten nämlich konsequent auch an bestehende Kundinnen und Kunden weiter. Ganz nach dem Motto: fair und preiswert.
Der Einsatz für die Kundinnen und Kunden und die Leidenschaft für die Technik bestätigen sich seit vielen Jahren immer wieder von Neuem durch Befragungen und Marktübersichten. So wurde iWay schon mehrmals von den Leserinnen und Lesern des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» zum besten Anbieter gewählt. iWay wurde ausserdem auch vom Schweizer Institut für Qualitätstest SIQT zum besten Internetanbieter gekürt. Und auch der PCtipp lobte iWay bereits mehrmals beim Vergleich diverser Internetangebote für die übersichtliche Angebotspalette mit ihren unkomplizierten Konfigurationsmöglichkeiten und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis.
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