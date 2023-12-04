Kein Ärger mit dem Internet von iWay

Zuverlässig und hilfsbereit

iWay ist ein Internetanbieter der ersten Stunde und besteht schon seit 1995. Das Internet lässt sich unkompliziert bestellen und installieren. Der Router kommt nach wenigen Tagen per Post. Er ist bereits vorprogrammiert, muss nur noch angeschlossen werden und das Internet läuft. Störungen, Unterbrüche oder sonstige Probleme kommen selten vor. Mit iWay funktioniert das Internet schnell, einwandfrei und zuverlässig. Genau so, wie es sein sollte.

Braucht man doch einmal Unterstützung, so erreichen die Kundinnen und Kunden bei iWay freundliche und kompetente Mitarbeitende. iWay hat keine Warteschleife und in der Regel geht gleich jemand ans Telefon.