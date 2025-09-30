AGOV löst CH-Login ab

Es ersetzt schrittweise das bisherige CH-Login. Spätestens ab dem 31. Oktober 2026 müssen bestehende Userinnen und User auf AGOV umsteigen. Bisherigen Logins werden dann automatisch migriert. AGOV bietet mehr Sicherheit und erlaubt mit einem einzigen Login, auf die Online-Dienste verschiedener Behörden zuzugreifen, sowohl beim Bund als auch in manchen Kantonen und Gemeinden. Neue Userinnen und User registrieren sich direkt bei AGOV. Bestehende Userinnen und User können auf AGOV wechseln, indem sie sich im ePortal via AGOV registrieren und anschliessend ihr bestehendes Konto verknüpfen. Alle bisherigen Berechtigungen bleiben erhalten.

Hilfestellungen und Anleitungen finden Sie online unter help.eiam.swiss.