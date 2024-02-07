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Claudia Maag
7. Feb 2024
Lesedauer 3 Min.

Das Schaf blökt wieder

Alertswiss: am Mittwoch 7.2. werden wieder die Sirenen getestet

Immer am ersten Mittwoch im Februar findet der Sirenentest statt. Das Sirenentest-Schaf ist bereit.

Das Schaf aus dem Infoclip zum Schweizer Sirenentest

© (Quelle: Videostill/Alertswiss)

Bekommen Sie jeweils im Vorfeld mit, wann wieder ein jährlicher, gesamtschweizerischer Sirenentest stattfinden wird? Oder zucken Sie zusammen, wenn es wie üblich am 1. Mittwoch im Februar «losheult»?

Seit 2019 informiert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) darüber unter anderem via Alertswiss-Webseite und -App – bei letzterer via Push-Meldung (PCtipp berichtete). Mehr Informationen zum jährlichen Sirenentest finden Sie zum Beispiel hier.

1. Mittwoch im Februar

Was ist der Schweizer Sirenentest?

Jeweils am ersten Mittwoch im Februar findet in der Schweiz der jährliche Sirenentest statt. Dabei wird nicht nur getestet, ob die Sirenen korrekt beim «Allgemeinen Alarm» funktionieren, sondern auch bei jenem für den «Wasseralarm». Das Zeichen «Allgemeiner Alarm» wird in der ganzen Schweiz um 13.30 Uhr ausgelöst. Die Bevölkerung wird mittels Radio- und TV-Spots vorgängig auf den Sirenentest aufmerksam gemacht. Es sind keine Verhaltens- oder Schutzmassnahmen zu ergreifen.

Push-Test für die Alertswiss-App einrichten

Die App gibts kostenlos für Android und iOS. Falls Sie die App neu heruntergeladen haben, tippen Sie auf die Schaltfläche App einrichten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Bei Einrichten der App können Sie Meldungen am aktuellen Standort und Meldungen für ausgewählte Kantone erhalten wählen. Ob Ja oder Nein, ein Haken muss gesetzt werden. Hier können Sie nun unter Berechtigungen die Push- und Standortdienste aktivieren.

Alertswiss bittet darum, in der Einstellungen-App bei Berechtigungen den Standort auf Immer zulassen zu stellen. Prüfen Sie, ob in den App-Einstellungen bei Benachrichtigungen der Schieberegler bei Alle Alertswiss-Benachrichtigungen aktiviert ist. Unterhalb können Sie die gewünschten Warnungen nach Wunsch deaktivieren. Hier finden Sie auch den Push-Test.

App-Einstellungen eines Android-11-Smartphones und die Einstellungen der Alertswiss-App (Version 2.9.0)

 © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch (Stand: 30.1.23)

Für jene, die die App bereits benutzen: Sie können wählen, ab welcher Meldungsstufe Sie eine Push-Nachricht erhalten möchten. Das geht schon ab Information oder alternativ erst ab Warnung oder Alarm. Gleich darunter können Sie einen Push-Test starten.

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