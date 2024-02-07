Alertswiss: am Mittwoch 7.2. werden wieder die Sirenen getestet

Push-Test für die Alertswiss-App einrichten

Die App gibts kostenlos für Android und iOS. Falls Sie die App neu heruntergeladen haben, tippen Sie auf die Schaltfläche App einrichten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Bei Einrichten der App können Sie Meldungen am aktuellen Standort und Meldungen für ausgewählte Kantone erhalten wählen. Ob Ja oder Nein, ein Haken muss gesetzt werden. Hier können Sie nun unter Berechtigungen die Push- und Standortdienste aktivieren.

Alertswiss bittet darum, in der Einstellungen-App bei Berechtigungen den Standort auf Immer zulassen zu stellen. Prüfen Sie, ob in den App-Einstellungen bei Benachrichtigungen der Schieberegler bei Alle Alertswiss-Benachrichtigungen aktiviert ist. Unterhalb können Sie die gewünschten Warnungen nach Wunsch deaktivieren. Hier finden Sie auch den Push-Test.