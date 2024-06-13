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All-inclusive-Angebot: VPN und eSIM fürs Reisen
1. Urlaub buchen mit VPN und Geld sparen
Die Preise für Urlaubsbuchungen sind zuletzt stark gestiegen, gerade Schweizer bezahlen bei manchen Reiseunternehmen bis zu 25 % drauf im Vergleich zu anderen Ländern. Das liegt zum einen daran, dass es in der Schweiz allgemein eine höhere Kaufkraft gibt, dementsprechend können Mietwagen, Hotels und Flüge schon mal ein paar Franken mehr kosten. Wer das vermeiden will, lädt sich einfach eine VPN-App herunter und klickt auf der virtuellen Landkarte auf ein anderes Land, z.B. Österreich. Dadurch erhält man eine österreichische IP-Adresse und kann das Reiseangebot des Landes erkunden. Mit diesem praktischen Nebeneffekt des VPNs lassen sich mitunter einige Franken für den nächsten Urlaub sparen.
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2. Inhalte grenzenlos und überall geniessen
Ist man erst mal im Auslandsurlaub unterwegs, kann es sein, dass man nicht wie gewohnt auf Schweizer Mediatheken, Social-Media-Kanäle und andere Webseiten zugreifen kann. Das liegt daran, dass es länderspezifische Beschränkungen für bestimmte Inhalte geben kann. Auch hier hilft das VPN. Einfach die App öffnen, sich mit einem VPN-Server aus der Schweiz verbinden und schon sind alle Schweizer Inhalte wie gewohnt erreichbar.
3. WLAN-Hotspots sicher nutzen
Wenn wir reisen, sind wir nicht selten auf öffentliches WLAN am Flughafen, im Hotel oder am Bahnhof angewiesen – gerade im Ausland, wo die Roaming-Gebühren horrende sind. Hacker können diese Hotspots aber leicht für sich nutzen, um Daten abzugreifen oder das Gerät mit Schadsoftware zu infizieren. Ein VPN verbirgt aber die IP-Adresse und verschlüsselt die Online-Aktivitäten, um zu verhindern, dass genau das geschieht. Manche VPNs wie NordVPN bieten sogar einen Bedrohungsschutz, der seine Nutzer zusätzlich vor Phishing, Trackern, Werbung und schädlichen Webseiten beschützt.
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4. Bye Bye, Roaming-Gebühren
Apropos horrende Roaming-Kosten. Diese kann man auf Auslandsreisen ganz einfach reduzieren – mit einer eSIM. Eine eSIM sollte daher ein fester Bestandteil der Reisevorbereitung werden. So kann man nämlich ganz einfach mobile Internet-Daten über eine App kaufen. Man braucht also an seinem Reiseziel nicht mehr nach WLAN oder SIM-Karten-Shops suchen. Dazu muss man einfach nur die eSIM-App downloaden, ein Datenpaket für das Reiseziel auswählen und dieses dann bequem zu Hause vor dem Abflug aktivieren. Sobald man am Urlaubsort ankommt, kann man sofort lossurfen.
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5. Sichere Kennwörter, sichere Reise
Wenn wir reisen, wollen wir auch unterwegs auf unsere Konten für Banken, Shops und Social Media zugreifen. Daher ist es gut, die Login-Daten jederzeit einfach und sicher griffbereit auf den mobilen Geräten zu haben. Ein Passwort-Manager wie NordPass ist dafür genau richtig. Die Passwort-App generiert nicht nur starke, sichere Kennwörter und merkt sie sich, er speichert sie auch in einem verschlüsselten Web-Tresor. Die Passwörter lassen sich so ganz einfach über alle Geräte hinweg synchronisieren – so sind alle Logins für die Reise stets zur Hand.
6. Über den Wolken fliegen, in der Cloud verschlüsseln
Für die Reise brauchen wir häufig auch wichtige Formulare und Dokumente. Bloss wohin damit? Gedruckte Papiere können schnell einmal verloren gehen. Nicht aber, wenn sie in einer verschlüsselten Cloud wie NordLocker abgelegt werden. Dort hat man wichtige Unterlagen überall sicher griffbereit. Auch die Urlaubsfotos können dort gespeichert werden, so sind die Erinnerungen geschützt, falls das Handy oder die Fotokamera einmal wegkommt oder kaputtgehen sollte.
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NordVPN ist eines der schnellsten VPNs auf dem Markt und bietet derzeit ein super Angebot – beim Kauf eines 2-Jahres-Komplett-Pakets erhalten Kunden neben NordVPN sowohl den Passwortmanager NordPass als auch den Cloudspeicher NordLocker. Aber das ist noch nicht alles. Obendrauf gibt es ein Geschenk: 10 GB mobile Daten vom internationalen eSIM-Dienst Saily.
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