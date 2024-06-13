All-inclusive-Angebot: VPN und eSIM fürs Reisen

1. Urlaub buchen mit VPN und Geld sparen

Die Preise für Urlaubsbuchungen sind zuletzt stark gestiegen, gerade Schweizer bezahlen bei manchen Reiseunternehmen bis zu 25 % drauf im Vergleich zu anderen Ländern. Das liegt zum einen daran, dass es in der Schweiz allgemein eine höhere Kaufkraft gibt, dementsprechend können Mietwagen, Hotels und Flüge schon mal ein paar Franken mehr kosten. Wer das vermeiden will, lädt sich einfach eine VPN-App herunter und klickt auf der virtuellen Landkarte auf ein anderes Land, z.B. Österreich. Dadurch erhält man eine österreichische IP-Adresse und kann das Reiseangebot des Landes erkunden. Mit diesem praktischen Nebeneffekt des VPNs lassen sich mitunter einige Franken für den nächsten Urlaub sparen.

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2. Inhalte grenzenlos und überall geniessen

Ist man erst mal im Auslandsurlaub unterwegs, kann es sein, dass man nicht wie gewohnt auf Schweizer Mediatheken, Social-Media-Kanäle und andere Webseiten zugreifen kann. Das liegt daran, dass es länderspezifische Beschränkungen für bestimmte Inhalte geben kann. Auch hier hilft das VPN. Einfach die App öffnen, sich mit einem VPN-Server aus der Schweiz verbinden und schon sind alle Schweizer Inhalte wie gewohnt erreichbar.

3. WLAN-Hotspots sicher nutzen

Wenn wir reisen, sind wir nicht selten auf öffentliches WLAN am Flughafen, im Hotel oder am Bahnhof angewiesen – gerade im Ausland, wo die Roaming-Gebühren horrende sind. Hacker können diese Hotspots aber leicht für sich nutzen, um Daten abzugreifen oder das Gerät mit Schadsoftware zu infizieren. Ein VPN verbirgt aber die IP-Adresse und verschlüsselt die Online-Aktivitäten, um zu verhindern, dass genau das geschieht. Manche VPNs wie NordVPN bieten sogar einen Bedrohungsschutz, der seine Nutzer zusätzlich vor Phishing, Trackern, Werbung und schädlichen Webseiten beschützt.

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4. Bye Bye, Roaming-Gebühren