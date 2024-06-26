Am 10. Juli enthüllt Samsung die neuen Galaxy Produkte

Natürlich lässt sich Samsung noch nicht in die Karten blicken. Doch eins ist jetzt schon klar und wird auch so kommuniziert. Künstiche Intelligenz wird eine wichtige Rolle spielen.

So schreibt Samsung, man wolle die volle Power von Galaxy AI vorstellen, die auf der neusten Galaxy Z-Serie und dem gesamten Galaxy-Ökosystem verfügbar sein wird.

Nach Gerüchten zufolge sollen diese Geräte vorgestellt werden:

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Buds 3 Pro

Galaxy Buds 3

Galaxy Ring

Der Samsung Galaxy Unpacked Livestream wird am 10. Juli ab 15 Uhr CET auf Samsung.com, Samsung Newsroom und Samsungs YouTube-Kanal übertragen. https://www.samsung.com/ch/unpacked/