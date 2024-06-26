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Patrick Hediger
26. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.

Galaxy Unpacked

Am 10. Juli enthüllt Samsung die neuen Galaxy Produkte

Es steht wieder einmal ein Samsung Galaxy Unpacked Event an. Am 10. Juli werden in Paris die neuen Produkte vorgestellt. Erwartet werden die neuen Fold und Flip, Watches, Buds und wohl auch der Galaxy Ring.
© (Quelle: Samsung)

Natürlich lässt sich Samsung noch nicht in die Karten blicken. Doch eins ist jetzt schon klar und wird auch so kommuniziert. Künstiche Intelligenz wird eine wichtige Rolle spielen.

So schreibt Samsung, man wolle die volle Power von Galaxy AI vorstellen, die auf der neusten Galaxy Z-Serie und dem gesamten Galaxy-Ökosystem verfügbar sein wird.

Nach Gerüchten zufolge sollen diese Geräte vorgestellt werden:

  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Watch 7
  • Galaxy Watch Ultra
  • Galaxy Buds 3 Pro
  • Galaxy Buds 3
  • Galaxy Ring

Der Samsung Galaxy Unpacked Livestream wird am 10. Juli ab 15 Uhr CET auf Samsung.com, Samsung Newsroom und Samsungs YouTube-Kanal übertragen. https://www.samsung.com/ch/unpacked/

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