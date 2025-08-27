Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
27. Aug 2025
Lesedauer 8 Min.

Apple Event

Am 9.9. werden die neuen iPhones vorgestellt

Alle Jahre wieder stellt Apple im September neue iPhones sowie meist weitere Hardware wie Apple Watch und AirPods vor. Was kommen könnte, hier im Artikel.
© (Quelle: Äpple)

Am 9. September 2025 gibt es das nächste Apple Event. Um 19.00 Uhr Schweizer Zeit kann das Event auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

https://www.apple.com/apple-events/

Natürlich weiss man nicht, was genau kommt, doch die Gerüchteküche brodelt immer stärker. Da wir immer mehr über Künstliche Intelligenz und die entsprechenden KI-Tools schreiben, machen wir die Probe aufs Exempel. Wir haben ChatGPT, Google Gemini und Grok von X (Twitter) die folgende Frage gestellt:

Was wird Apple am 9. September am Apple Event vorstellen?

Hier die Antworten:

ChatGPT

Das ist die Antwort von ChatGPT:

Hier ist, was Apple am **Dienstag, den 9. September 2025** auf dem mit Spannung erwarteten "Awe Dropping"-Event voraussichtlich vorstellen wird:

Erwartete Hardware‑Highlights

iPhone 17 Reihe

  • Apple wird das **iPhone 17**, **iPhone 17 Pro**, **iPhone 17 Pro Max** sowie das ultradünne **iPhone 17 Air** enthüllen. Letzteres ersetzt das bisherige „Plus“-Modell und soll das dünnste und leichteste iPhone aller Zeiten sein – etwa 5,5 mm dünn mit 6,6‑Zoll‑Display ([Indiatimes][1], [MacRumors][2], [TechCrunch][3]).
  • Alle Modelle sollen mit den neuen A19‑ oder A19 Pro‑Chips ausgestattet sein; ProMotion‑Displays könnten zur Standard-Ausstattung werden ([MacRumors][2], [Business Today][4], [Tom's Guide][5]).
  • Kamera‑Upgrades: etwa 24 MP Frontkamera und bei Pro‑Modellen 48 MP Teleobjektiv mit 8× optischem Zoom ([Indiatimes][1], [Tom's Guide][6]).
  • Gerüchte zu neuen Designelementen wie schmalere Displayränder, Titan-/Aluminium-Gehäuse sowie Micro‑Lens‑OLED‑Panel bei Pro‑Modellen ([Indiatimes][7], [Tom's Guide][5]).

Apple Watch Updates

  • Neue Modelle: **Apple Watch Series 11**, **Apple Watch Ultra 3** und **Apple Watch SE 3** – ein umfassendes Update über die gesamte Watch‑Produktpalette ([MacRumors][2], [Indiatimes][1], [Tom's Guide][5], [the-sun.com][8]).
  • Mögliche neue Funktionen: Blutdruckmessung, 5G-Konnektivität, Satelliten‑Texten, grössere Displays und schnellere Ladezeiten beim Ultra-Modell ([the-sun.com][8], [Geeky Gadgets][9], [Tom's Guide][5]).

AirPods Pro 3

  • Erwartete Verbesserungen bei Soundqualität und ANC durch einen neuen Chip, möglich ist ein Touch-sensitives Ladecase und integrierte Gesundheits-Sensoren (z. B. Herzfrequenz, Temperatur) ([Geeky Gadgets][9], [the-sun.com][8], [Indiatimes][1]).

Weitere mögliche Hardware

  • HomePod mini**-Update oder **Apple TV 4K**-Neuerung – eventuell mit modernisierter Hardware und Smart‑Home‑Funktionen ([MacRumors][2], [Geeky Gadgets][9], [The Economic Times][10]).
  • Spekuliert wird zudem ein neues **HomeHub‑Gerät**, das HomePod‑Funktionen mit einem iPad‑ähnlichen Display vereint ([Geeky Gadgets][9]).

Software‑Updates & Plattformneuheiten

  • iOS 26**, **iPadOS 26**, **macOS Tahoe** und **watchOS 26** werden vorgestellt – mit einem „Liquid Glass“-Design‑Overhaul, neuen App‑Funktionen (z. B. Games‑App, integriertes Telefon), und Apple Intelligence Features ([MacRumors][2], [Macworld][11], [Geeky Gadgets][9]).
  • Vermutlich Termine für Veröffentlichung der neuen Softwareversionen werden angekündigt ([Macworld][11]).

Event‑Details & Ablauf

  • **Datum & Zeit**: Dienstag, der 9. September 2025, Beginn um **10:00 Uhr PT** / **19:00 Uhr MESZ** ([MacRumors][2], [Macworld][12], [TechCrunch][3]).
  • **Ort**: Steve Jobs Theater, Apple Park, Cupertino, Kalifornien ([The Times of India][13], [MacRumors][2]).
  • **Stream**: Live verfügbar über Apples Webseite, die Apple TV App und YouTube ([The Economic Times][10], [MacRumors][2]).

| Kategorie            | Erwartete Produkte und Updates                       |

| -------------------- | ---------------------------------------------------- |

| Smartphones          | iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Air                |

| Smartwatches         | Apple Watch Series 11, Ultra 3, SE 3                 |

| Audio Wearables      | AirPods Pro 3 mit neuen Gesundheits-Features         |

| Weitere Hardware     | Möglicherweise HomePod mini, Apple TV 4K, HomeHub    |

| Software & Plattform | iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 + Termine |

Fazit

Am 9. September erwartet uns wahrscheinlich das grösste Apple‑Event des Jahres 2025: eine umfassende Überarbeitung der Kernprodukte – iPhones, Watches, AirPods – kombiniert mit neuem Look & Feel fürs Betriebssystem und Potential für Überraschungen im Home‑ und Entertainment‑Bereich.

Google Gemini

Das ist die Antwort von Google Gemini:

Obwohl Apple selbst die genauen Details der Präsentation erst am 9. September bekannt geben wird, gibt es basierend auf Gerüchten und Berichten von Branchen-Insidern eine sehr klare Vorstellung davon, was zu erwarten ist.

Die Hauptankündigungen werden voraussichtlich sein:

  • **iPhone 17-Serie:** Dies ist das Kernstück des Events. Erwartet werden das iPhone 17, die Pro-Modelle und ein neues, besonders dünnes Modell namens **iPhone 17 Air**, das wohl das Plus-Modell ersetzen wird. Es gibt Gerüchte über eine verbesserte Kamera, ein optimiertes Kühlsystem (Verdunstungskammer) und ein neues Design für das Kameramodul.
  • **Apple Watch:** Neue Modelle werden erwartet, darunter die **Apple Watch Series 11**, die **Apple Watch Ultra 3** und die **Apple Watch SE 3**.
  • **AirPods Pro 3:** Es wird spekuliert, dass die neuen AirPods Pro der dritten Generation eine Herzfrequenzmessung und eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung bieten werden.
  • **iOS 26:** Die offizielle Veröffentlichung des neuen Betriebssystems für das iPhone wird im Rahmen des Events erwartet.

Zusätzlich zu diesen Hauptprodukten könnten auch andere Geräte wie der **AirTag 2** oder ein neuer **Apple TV** vorgestellt werden. Apple wird die Präsentation wie üblich als vorab aufgezeichneten Stream übertragen, der um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit startet.

Grok

Das ist die Antwort von Grok:

Am 9. September 2025 wird Apple auf seinem jährlichen Event, das unter dem Motto „Awe Dropping“ steht, eine Reihe neuer Produkte und Updates vorstellen. Basierend auf den aktuellsten Informationen und Leaks, die aus verschiedenen Quellen stammen, sind folgende Ankündigungen zu erwarten:

1. **iPhone 17 Serie**

Die iPhone 17-Reihe wird das Highlight des Events sein und voraussichtlich aus vier Modellen bestehen:

Zusätzliche Features der iPhone 17-Serie:

2. **Apple Watch**

Apple wird voraussichtlich drei neue Apple Watch-Modelle vorstellen:

3. **AirPods Pro 3

Die AirPods Pro 3 sollen folgende Neuerungen bieten:

4. **Software-Updates

Apple wird die Veröffentlichungstermine für neue Betriebssysteme bekanntgeben:

5. **Weitere mögliche Ankündigungen

Zeitplan und Übertragung

Das Event wird voraussichtlich vorproduziert sein, mit begrenzter Präsenz von Presse und Entwicklern in Cupertino. Es wird ein bedeutender Produkt-Refresh, insbesondere durch das innovative iPhone 17 Air und die Gesundheits- und Konnektivitäts-Upgrades der Apple Watch.[](https://www.idownloadblog.com/2025/08/26/apple-event-september-2025-awe-dropping-tagline/)

**Hinweis**: Die Informationen basieren auf Leaks und Gerüchten, die zwar von vertrauenswürdigen Quellen wie MacRumors und Mark Gurman stammen, aber nicht offiziell bestätigt sind. Apple könnte Überraschungen bereithalten, die über diese Erwartungen hinausgehen.[](https://www.check-app.de/2025/07/23/das-wird-apple-am-9-september-vorstellen/)

Inhalt

Kommentare

Apple iPhone Apple Watch Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare