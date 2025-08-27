Am 9.9. werden die neuen iPhones vorgestellt

Am 9. September 2025 gibt es das nächste Apple Event. Um 19.00 Uhr Schweizer Zeit kann das Event auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

https://www.apple.com/apple-events/

Natürlich weiss man nicht, was genau kommt, doch die Gerüchteküche brodelt immer stärker. Da wir immer mehr über Künstliche Intelligenz und die entsprechenden KI-Tools schreiben, machen wir die Probe aufs Exempel. Wir haben ChatGPT, Google Gemini und Grok von X (Twitter) die folgende Frage gestellt:

Was wird Apple am 9. September am Apple Event vorstellen?

Hier die Antworten:

ChatGPT

Das ist die Antwort von ChatGPT

Hier ist, was Apple am **Dienstag, den 9. September 2025** auf dem mit Spannung erwarteten "Awe Dropping"-Event voraussichtlich vorstellen wird:

Erwartete Hardware‑Highlights

iPhone 17 Reihe

Apple wird das ** iPhone 17 **, ** iPhone 17 Pro **, ** iPhone 17 Pro Max ** sowie das ultradünne ** iPhone 17 Air ** enthüllen. Letzteres ersetzt das bisherige „Plus“-Modell und soll das dünnste und leichteste iPhone aller Zeiten sein – etwa 5,5 mm dünn mit 6,6‑Zoll‑Display ([Indiatimes][1], [MacRumors][2], [TechCrunch][3]).

**, ** **, ** ** sowie das ultradünne ** ** enthüllen. Letzteres ersetzt das bisherige „Plus“-Modell und soll das dünnste und leichteste iPhone aller Zeiten sein – etwa 5,5 mm dünn mit 6,6‑Zoll‑Display ([Indiatimes][1], [MacRumors][2], [TechCrunch][3]). Alle Modelle sollen mit den neuen A19‑ oder A19 Pro‑Chips ausgestattet sein; ProMotion‑Displays könnten zur Standard-Ausstattung werden ([MacRumors][2], [Business Today][4], [Tom's Guide][5]).

Kamera‑Upgrades: etwa 24 MP Frontkamera und bei Pro‑Modellen 48 MP Teleobjektiv mit 8× optischem Zoom ([Indiatimes][1], [Tom's Guide][6]).

Gerüchte zu neuen Designelementen wie schmalere Displayränder, Titan-/Aluminium-Gehäuse sowie Micro‑Lens‑OLED‑Panel bei Pro‑Modellen ([Indiatimes][7], [Tom's Guide][5]).

Neue Modelle: ** Apple Watch Series 11 **, ** Apple Watch Ultra 3 ** und ** Apple Watch SE 3 ** – ein umfassendes Update über die gesamte Watch‑Produktpalette ([MacRumors][2], [Indiatimes][1], [Tom's Guide][5], [the-sun.com][8]).

**, ** ** und ** ** – ein umfassendes Update über die gesamte Watch‑Produktpalette ([MacRumors][2], [Indiatimes][1], [Tom's Guide][5], [the-sun.com][8]). Mögliche neue Funktionen: Blutdruckmessung, 5G-Konnektivität, Satelliten‑Texten, grössere Displays und schnellere Ladezeiten beim Ultra-Modell ([the-sun.com][8], [Geeky Gadgets][9], [Tom's Guide][5]).

AirPods Pro 3

Erwartete Verbesserungen bei Soundqualität und ANC durch einen neuen Chip, möglich ist ein Touch-sensitives Ladecase und integrierte Gesundheits-Sensoren (z. B. Herzfrequenz, Temperatur) ([Geeky Gadgets][9], [the-sun.com][8], [Indiatimes][1]).

Weitere mögliche Hardware

HomePod mini**-Update oder ** Apple TV 4K **-Neuerung – eventuell mit modernisierter Hardware und Smart‑Home‑Funktionen ([MacRumors][2], [Geeky Gadgets][9], [The Economic Times][10]).

**-Neuerung – eventuell mit modernisierter Hardware und Smart‑Home‑Funktionen ([MacRumors][2], [Geeky Gadgets][9], [The Economic Times][10]). Spekuliert wird zudem ein neues **HomeHub‑Gerät**, das HomePod‑Funktionen mit einem iPad‑ähnlichen Display vereint ([Geeky Gadgets][9]).

iOS 26 **, ** iPadOS 26 **, ** macOS Tahoe ** und ** watchOS 26 ** werden vorgestellt – mit einem „Liquid Glass“-Design‑Overhaul, neuen App‑Funktionen (z. B. Games‑App, integriertes Telefon), und Apple Intelligence Features ([MacRumors][2], [Macworld][11], [Geeky Gadgets][9]).

**, ** **, ** ** und ** ** werden vorgestellt – mit einem „Liquid Glass“-Design‑Overhaul, neuen App‑Funktionen (z. B. Games‑App, integriertes Telefon), und Apple Intelligence Features ([MacRumors][2], [Macworld][11], [Geeky Gadgets][9]). Vermutlich Termine für Veröffentlichung der neuen Softwareversionen werden angekündigt ([Macworld][11]).

Event‑Details & Ablauf

**Datum & Zeit**: Dienstag, der 9. September 2025, Beginn um **10:00 Uhr PT** / **19:00 Uhr MESZ** ([MacRumors][2], [Macworld][12], [TechCrunch][3]).

**Ort**: Steve Jobs Theater, Apple Park, Cupertino, Kalifornien ([The Times of India][13], [MacRumors][2]).

**Stream**: Live verfügbar über Apples Webseite, die Apple TV App und YouTube ([The Economic Times][10], [MacRumors][2]).

| Kategorie | Erwartete Produkte und Updates |

| -------------------- | ---------------------------------------------------- |

| Smartphones | iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, 17 Air |

| Smartwatches | Apple Watch Series 11, Ultra 3, SE 3 |

| Audio Wearables | AirPods Pro 3 mit neuen Gesundheits-Features |

| Weitere Hardware | Möglicherweise HomePod mini, Apple TV 4K, HomeHub |

| Software & Plattform | iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 + Termine |

Fazit

Am 9. September erwartet uns wahrscheinlich das grösste Apple‑Event des Jahres 2025: eine umfassende Überarbeitung der Kernprodukte – iPhones, Watches, AirPods – kombiniert mit neuem Look & Feel fürs Betriebssystem und Potential für Überraschungen im Home‑ und Entertainment‑Bereich.

Google Gemini

Das ist die Antwort von Google Gemini:

Obwohl Apple selbst die genauen Details der Präsentation erst am 9. September bekannt geben wird, gibt es basierend auf Gerüchten und Berichten von Branchen-Insidern eine sehr klare Vorstellung davon, was zu erwarten ist.

Die Hauptankündigungen werden voraussichtlich sein:

** iPhone 17-Serie :** Dies ist das Kernstück des Events. Erwartet werden das iPhone 17, die Pro-Modelle und ein neues, besonders dünnes Modell namens ** iPhone 17 Air **, das wohl das Plus-Modell ersetzen wird. Es gibt Gerüchte über eine verbesserte Kamera, ein optimiertes Kühlsystem (Verdunstungskammer) und ein neues Design für das Kameramodul.

:** Dies ist das Kernstück des Events. Erwartet werden das iPhone 17, die Pro-Modelle und ein neues, besonders dünnes Modell namens ** **, das wohl das Plus-Modell ersetzen wird. Es gibt Gerüchte über eine verbesserte Kamera, ein optimiertes Kühlsystem (Verdunstungskammer) und ein neues Design für das Kameramodul. ** Apple Watch :** Neue Modelle werden erwartet, darunter die ** Apple Watch Series 11 **, die ** Apple Watch Ultra 3 ** und die ** Apple Watch SE 3* *.

:** Neue Modelle werden erwartet, darunter die ** **, die ** ** und die ** *. **A irPods Pro 3 :** Es wird spekuliert, dass die neuen AirPods Pro der dritten Generation eine Herzfrequenzmessung und eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung bieten werden.

:** Es wird spekuliert, dass die neuen AirPods Pro der dritten Generation eine Herzfrequenzmessung und eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung bieten werden. **iOS 26:** Die offizielle Veröffentlichung des neuen Betriebssystems für das iPhone wird im Rahmen des Events erwartet.

Zusätzlich zu diesen Hauptprodukten könnten auch andere Geräte wie der **AirTag 2** oder ein neuer **Apple TV** vorgestellt werden. Apple wird die Präsentation wie üblich als vorab aufgezeichneten Stream übertragen, der um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit startet.

Grok

Das ist die Antwort von Grok

Am 9. September 2025 wird Apple auf seinem jährlichen Event, das unter dem Motto „Awe Dropping“ steht, eine Reihe neuer Produkte und Updates vorstellen. Basierend auf den aktuellsten Informationen und Leaks, die aus verschiedenen Quellen stammen, sind folgende Ankündigungen zu erwarten:

1. **iPhone 17 Serie**

Die iPhone 17-Reihe wird das Highlight des Events sein und voraussichtlich aus vier Modellen bestehen:

** iPhone 17 **: Das Basismodell soll ein 6,3-Zoll-Display mit 120Hz ProMotion (bisher nur bei Pro-Modellen) und einen neuen A19-Chip erhalten. Es wird zudem eine 24-MP-Frontkamera und möglicherweise ein verbessertes Kamera-Setup haben.[](https://www.technobezz.com/news/apple-iphone-17-event-september-9-2025-12-14-xk3m)[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/)

**: Das Basismodell soll ein 6,3-Zoll-Display mit 120Hz ProMotion (bisher nur bei Pro-Modellen) und einen neuen A19-Chip erhalten. Es wird zudem eine 24-MP-Frontkamera und möglicherweise ein verbessertes Kamera-Setup haben.[](https://www.technobezz.com/news/apple-iphone-17-event-september-9-2025-12-14-xk3m)[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/) ** iPhone 17 Air **: Ein neues, ultra-dünnes Modell (ca. 5,5 mm dick) mit 6,6-Zoll-Display, das das bisherige Plus-Modell ersetzt. Es wird vermutlich nur eine einzelne 48-MP-Rückkamera und einen kleineren Akku (ca. 2.800 mAh) haben, um die dünne Bauweise zu ermöglichen. Preislich wird es bei etwa 899–950 US-Dollar starten.[](https://www.technobezz.com/news/apple-iphone-17-event-september-9-2025-12-14-xk3m)[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/)[](https://www.idownloadblog.com/2025/08/26/apple-event-september-2025-awe-dropping-tagline/)

**: Ein neues, ultra-dünnes Modell (ca. 5,5 mm dick) mit 6,6-Zoll-Display, das das bisherige Plus-Modell ersetzt. Es wird vermutlich nur eine einzelne 48-MP-Rückkamera und einen kleineren Akku (ca. 2.800 mAh) haben, um die dünne Bauweise zu ermöglichen. Preislich wird es bei etwa 899–950 US-Dollar starten.[](https://www.technobezz.com/news/apple-iphone-17-event-september-9-2025-12-14-xk3m)[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/)[](https://www.idownloadblog.com/2025/08/26/apple-event-september-2025-awe-dropping-tagline/) **iPhone 17 Pro & Pro Max**: Beide Modelle sollen ein neues Design mit einer horizontalen Kamera-Bar auf der Rückseite und 48-MP-Kameras für alle drei Linsen (inkl. Teleobjektiv mit bis zu 8x optischem Zoom) erhalten. Der A19 Pro-Chip mit 12 GB RAM und ein Vapor-Chamber-Kühlsystem für bessere Wärmeverwaltung sind ebenfalls zu erwarten. Das Pro Max-Modell könnte ein 6,9-Zoll-Display haben. Preissteigerungen von ca. 50 US-Dollar werden prognostiziert (Pro ab ca. 1.099 US-Dollar, Pro Max ab ca. 1.249 US-Dollar).[](https://www.technobezz.com/news/apple-iphone-17-event-september-9-2025-12-14-xk3m)[](https://www.check-app.de/2025/07/23/das-wird-apple-am-9-september-vorstellen/)[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/)

Zusätzliche Features der iPhone 17-Serie:

Wi-Fi 7, 25W/35W kabelloses Laden (Qi2.2 MagSafe).

Kratzfesteres, entspiegeltes Display.

Neue Farben wie Lila, Hellblau oder Orange.[](https://www.check-app.de/2025/07/23/das-wird-apple-am-9-september-vorstellen/)

iOS 26 mit „Liquid Glass“-Interface und verbesserten Siri-Funktionen.[](https://tbreak.com/awe-dropping-what-to-expect-from-apples-september-9-event/)[](https://techcrunch.com/2025/08/26/apple-is-holding-its-iphone-17-event-on-september-9/)

2. **Apple Watch**

Apple wird voraussichtlich drei neue Apple Watch-Modelle vorstellen:

** Apple Watch Series 11 **: Mit einem neuen S11-Chip, dünneren Rändern, einem helleren LTPO3-OLED-Display und möglicherweise 5G-Konnektivität (RedCap-Modem). Neue Gesundheitsfunktionen wie Blutdruckmessung werden spekuliert, sind aber nicht sicher. Preis ab ca. 400 US-Dollar.[](https://www.wareable.com/apple/apple-2025-september-event-date-smartwatches-to-expect)[](https://www.technobezz.com/news/apple-iphone-17-event-september-9-2025-12-14-xk3m)[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/)

**: Mit einem neuen S11-Chip, dünneren Rändern, einem helleren LTPO3-OLED-Display und möglicherweise 5G-Konnektivität (RedCap-Modem). Neue Gesundheitsfunktionen wie Blutdruckmessung werden spekuliert, sind aber nicht sicher. Preis ab ca. 400 US-Dollar.[](https://www.wareable.com/apple/apple-2025-september-event-date-smartwatches-to-expect)[](https://www.technobezz.com/news/apple-iphone-17-event-september-9-2025-12-14-xk3m)[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/) ** Apple Watch Ultra 3 **: Nach einem Jahr Pause wird die Ultra 3 erwartet, mit Satelliten-Konnektivität für Notfälle in Gebieten ohne Mobilfunk, einem grösseren Display und schnellerem Laden. Preis ab ca. 800 US-Dollar.[](https://www.wareable.com/apple/apple-2025-september-event-date-smartwatches-to-expect)[](https://www.technobezz.com/news/apple-iphone-17-event-september-9-2025-12-14-xk3m)

**: Nach einem Jahr Pause wird die Ultra 3 erwartet, mit Satelliten-Konnektivität für Notfälle in Gebieten ohne Mobilfunk, einem grösseren Display und schnellerem Laden. Preis ab ca. 800 US-Dollar.[](https://www.wareable.com/apple/apple-2025-september-event-date-smartwatches-to-expect)[](https://www.technobezz.com/news/apple-iphone-17-event-september-9-2025-12-14-xk3m) **Apple Watch SE 3**: Ein Update des Einsteigermodells mit Features wie dem S9-Chip und Double-Tap-Geste. Möglicherweise ein grösseres Display oder ein Kunststoffgehäuse für einen niedrigeren Preis (ca. 250 US-Dollar).[](https://www.wareable.com/apple/apple-2025-september-event-date-smartwatches-to-expect)[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/)

3. **AirPods Pro 3

Die AirPods Pro 3 sollen folgende Neuerungen bieten:

Kompakteres Design mit kürzeren Stielen und einem kleineren Ladecase mit kapazitivem Pairing-Button.

Neuer H3-Chip für verbesserte Geräuschunterdrückung und Klangqualität.

Gesundheitssensoren für Herzfrequenz- und Temperaturmessung.

Funktionen wie Auto-Pause beim Einschlafen und Echtzeit-Übersetzung über die iPhone Translate-App.

Preis ca. 249 US-Dollar.[](https://www.technobezz.com/news/apple-iphone-17-event-september-9-2025-12-14-xk3m)[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/)[](https://www.idownloadblog.com/2025/08/26/apple-event-september-2025-awe-dropping-tagline/)

Apple wird die Veröffentlichungstermine für neue Betriebssysteme bekanntgeben:

**iOS 26**, **iPadOS 26**, **watchOS 26**, **macOS 26**, **tvOS 26**: Voraussichtlicher Download-Start am 15. September 2025. Neue Features wie adaptive Energiesparmodi, ein überarbeitetes Siri und ein „Liquid Glass“-Interface werden erwartet. \|^[](https://www.apfeltalk.de/magazin/news/apples-september-event-2025-datum-zeit-und-neue-produkte/)[](https://www.check-app.de/2025/07/23/das-wird-apple-am-9-september-vorstellen/)

5. **Weitere mögliche Ankündigungen

** HomePod 3 oder HomeHub **: Ein neuer HomePod mit Display oder ein smarter Hub mit verbesserter Siri-Integration wird spekuliert, könnte aber auf ein Oktober-Event verschoben werden.[](https://www.apfeltalk.de/magazin/news/apples-september-event-2025-datum-zeit-und-neue-produkte/)[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/)

oder **: Ein neuer HomePod mit Display oder ein smarter Hub mit verbesserter Siri-Integration wird spekuliert, könnte aber auf ein Oktober-Event verschoben werden.[](https://www.apfeltalk.de/magazin/news/apples-september-event-2025-datum-zeit-und-neue-produkte/)[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/) ** Apple TV 4K (2025) **: Ein Update mit schnellerer Hardware ist möglich, aber nicht sicher.[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/)

**: Ein Update mit schnellerer Hardware ist möglich, aber nicht sicher.[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/) **AirTag 2**: Gerüchte über ein Update des Trackers, aber Details sind vage.

Zeitplan und Übertragung

**Datum und Uhrzeit**: 9. September 2025, 10:00 Uhr PT (19:00 Uhr MESZ).

**Livestream**: Verfügbar auf Apples Website, YouTube und der Apple TV-App.[](https://www.igeeksblog.com/apple-september-event/)[](https://www.idownloadblog.com/2025/08/26/apple-event-september-2025-awe-dropping-tagline/)

**Vorbestellungen**: Ab 12. September 2025.

**Verkaufsstart**: Ab 19. September 2025.[](https://www.technobezz.com/news/apple-iphone-17-event-september-9-2025-12-14-xk3m)

Das Event wird voraussichtlich vorproduziert sein, mit begrenzter Präsenz von Presse und Entwicklern in Cupertino. Es wird ein bedeutender Produkt-Refresh, insbesondere durch das innovative iPhone 17 Air und die Gesundheits- und Konnektivitäts-Upgrades der Apple Watch.[](https://www.idownloadblog.com/2025/08/26/apple-event-september-2025-awe-dropping-tagline/)

**Hinweis**: Die Informationen basieren auf Leaks und Gerüchten, die zwar von vertrauenswürdigen Quellen wie MacRumors und Mark Gurman stammen, aber nicht offiziell bestätigt sind. Apple könnte Überraschungen bereithalten, die über diese Erwartungen hinausgehen.[](https://www.check-app.de/2025/07/23/das-wird-apple-am-9-september-vorstellen/)