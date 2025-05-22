Amazon liefert jetzt auch Smartphones per Drohne aus

In Deutschland gibt es den Drohnen-Lieferdienst von Amazon Prime Air noch nicht, doch in den USA zündet der Web-Riese in den bereits bedienten Gebieten in Arizona und Texas jetzt die nächste Stufe. Die auf dem Luftweg lieferbaren Produkte werden unter anderem um iPhones, Samsung Galaxy-Smartphones, Apple AirTags, AirPods und Ring-Türklingeln erweitert. Insgesamt sollen mehr als 60.000 Artikel per Drohne innerhalb von 60 Minuten geliefert werden können.

Die Waren dürfen nicht mehr als knapp 2,3 Kilogramm wiegen, zudem werden für diesen Lieferweg 4,99 US-Dollar extra berechnet. Nach erfolgter Bestellung will Amazon die Lieferzeit mit bis zu fünf Minuten Genauigkeit angeben können. Für den Abwurf der Kartons aus knapp vier Metern Höhe kann der Kunde einen Hof oder eine Auffahrt wählen, diese müssen vorher in der Kartensoftware von Prime Air als geeignet freigegeben worden sein. Bei schlechtem Wetter entfällt die Option der Drohnenlieferung.