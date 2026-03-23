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Boris Boden
23. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

Amazon plant offenbar ein eigenes Smartphone

Amazon entwickelt offenbar ein eigenes Smartphone. Das berichtet Reuters unter Berufung auf Insider im Unternehmen. Es wäre der zweite Anlauf in diesem Segment für den Web-Riesen.

Jeff Bezos

© Amazon

Gibt es ein Comeback der Amazon-Smartphones, nachdem der erste Anlauf floppte? Der Nachrichtendienst Reuters berichtet unter Bezug auf Quellen im Unternehmen, dass Amazon unter dem Projektnamen «Transformer» in einem frühen Stadium an einem eigenen Smartphone arbeite.

Dieses soll eine starke Personalisierung bieten und eng mit dem Sprachassistenten «Alexa» verbunden werden. Ein Schwerpunkt liege auf der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI). Das Telefon solle als ständiger Begleiter dienen und den nahtlosen Zugriff auf Amazon-Dienste wie Prime Video oder Prime Music bieten und Einkäufe erleichtern.

Entwickelt wird das Gerät laut den Insidern von der vor einem Jahr gegründeten Abteilung ZeroOne, die innerhalb der Gerätesparte für Innovationen zuständig ist. Die Entwickler prüften demnach sowohl ein klassisches Smartphone als auch ein sogenanntes «Dumbphone» mit stark reduzierten Funktionen, das als Zweitgerät neben etablierten Modellen der grossen Hersteller bei den Kunden landen könnte.

Im Jahr 2014 gab es mit dem Fire Phone schon einmal ein Smartphone des Onlinehändlers, dessen Verkauf auch in Deutschland nach etwas mehr als einem Jahr mit schlechten Verkaufszahlen ohne Nachfolger wieder eingestellt wurde. Auf dem Gerät gab es Probleme mit den Apps wie den fehlenden Zugang zum Google Play Store und auch die Technik hielt nicht die Versprechen.
 

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