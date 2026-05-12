AMD unterstützt die Entwicklung des RPG «The Blood of Dawnwalker»

«The Blood of Dawnwalker» ist ein Dark-Fantasy-RPG, das vom polnischen Studio Rebel Wolves entwickelt wurde. Das Team hat grossen Wert daraufgelegt, den vielfältigen Spielwelten und Schauplätzen einen einzigartigen Charakter zu verleihen. Der Schwerpunkt liegt auf einer intensiven Atmosphäre und einer glaubwürdigen Welt, die in den Realitäten des 14. Jahrhunderts verwurzelt ist. Die Spieler erkunden diese Welt, indem sie die Weiten des Vale Sangora durchqueren, das sich am Fusse der Karpaten erstreckt. Dieser Aspekt war entscheidend, da Quests und Aktivitäten eng mit der Geschichte verflochten sind, die durch die Entscheidungen des Spielers geprägt wird. Jede Entscheidung hat reale Konsequenzen und zwingt Spieler dazu, sich oft unerwarteten Ergebnissen zu stellen.

Im Rahmen ihrer technologischen Zusammenarbeit unterstützt AMD Rebel Wolves bei der Produktion des Spiels, indem es dem Entwicklungsteam Rechentechnologien zur Verfügung stellt. Das Studio nutzt Workstations mit AMD Ryzen Threadripper-Prozessoren, um Elemente der Spielwelt zu erstellen und zu optimieren, sowie Dell PowerEdge R6615-Server mit AMD EPYC 9147F-Prozessoren für Aufgaben, die hohe Rechenleistung erfordern, wie das Erstellen neuer Versionen oder die Verarbeitung von Assets. Darüber hinaus testen die Entwickler nachfolgende Versionen von «The Blood of Dawnwalker» auf Computern mit AMD Ryzen-Prozessoren und AMD Radeon-Grafikkarten, was dabei hilft, Leistung und Stabilität über verschiedene Hardwarekonfigurationen hinweg zu bewerten. Die Zusammenarbeit umfasst auch technische Beratung durch AMD hinsichtlich der Spieloptimierung auf modernen CPU- und GPU-Architekturen. Dadurch wird der Entwicklungsprozess effizienter und vorhersehbarer.

Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit bringen messbare Vorteile für die Qualität und das Entwicklungstempo von «The Blood of Dawnwalker», dessen Veröffentlichung für dieses Jahr geplant ist. Die hohe Leistungsfähigkeit der Umgebungen mit AMD-Lösungen ermöglicht es dem Team, neue Mechaniken schneller einzuführen, verschiedene Szenarien zu testen und narrative sowie visuelle Elemente des Spiels zu verfeinern. Die skalierbare Serverinfrastruktur ermöglicht eine effiziente Verwaltung des komplexen Produktionsprozesses und trägt zur Vorhersehbarkeit bei der Bereitstellung nachfolgender Testversionen einzelner Module bei. Gleichzeitig bieten die vielfältigen Hardwarekonfigurationen Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung in Umgebungen, die denen ähneln, in denen das Spiel gespielt werden wird. Damit unterstützt die Zusammenarbeit zwischen AMD und Rebel Wolves die Entwicklung eines modernen RPGs, das eine weitläufige und immersive offene Welt bieten wird.