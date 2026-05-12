Im Test – OneOdio Studio Max 2

Leider lässt sich die Steuerung nicht per App anpassen, die für Android und iOS verfügbar ist. Sie bietet nur wenige Optionen. Zumindest ist ein 10-Band-Equalizer an Bord. Achtung: Die App lässt sich nur nutzen, wenn der Kopfhörer via Bluetooth verbunden ist. Immerhin werden die Einstellungen auf dem Kopfhörer gespeichert und bleiben erhalten, wenn man zum Transmitter wechselt.

Toller Sound

Ausstattung und Funktionalität stimmen. Kommen wir zum Sound: Auch hier muss sich der Studio Max 2 nicht verstecken. Er kann es zwar an Detailreichtum und Natürlichkeit nicht mit teureren Exemplaren wie dem Sennheiser HDB 630 oder dem B&W B Px7 S3 aufnehmen – die spielen nochmals in einer ganz anderen Liga, auch preislich. Dennoch macht das Hören mit dem OneOdio Studio Max 2 Spass. Er liefert ein annähernd neutrales Klangbild, das allerdings nicht analytisch kalt ist.

Wichtig: Ich musste den Equalizer von «Musik» auf «Monitoring» bzw. den neutralen Equalizer umstellen. Im «Musik»-Modus wirkt der Klang dunkel und muffig, Stimmen und Höhen verschwinden zu sehr im Hintergrund. Auf der neutralen Einstellung öffnet sich die Klangbühne, Stimmen und Höhen bekommen genügend Platz, der Bass geht dennoch nicht unter, sondern tönt satt und präzise. Persönlich gefällt mir der Klang via Transmitter etwas besser als per Bluetooth. Er ist ein Quäntchen transparenter.

Kurz und gut: Der Studio Max 2 liefert einen respektablen Klang, der sowohl im Heimstudio als auch beim Gaming oder einfach nur beim Musikhören gefällt. Wer allerdings höchste Neutralität und grösstmögliche Details sucht, sollte zu einem teureren Kopfhörer greifen. Die offenbaren in den Höhen weit mehr Details.

Wichtig für Pendler: Eine aktive Geräuschunterdrückung gibt es nicht; das würde auf die immense Akkulaufzeit drücken. Diese stand im Test sogar nach einigen Stunden Nutzung noch immer auf 100 Prozent.

Fazit: flexibler Heimkopfhörer

Der OneOdio Studio Max 2 empfiehlt sich fürs Heimstudio, Gaming und Musikhören. Der Preis ist für die Ausstattung und Funktionalität mehr als fair. Profimusiker oder Hi-Fi-Enthusiasten werden hingegen mit einem anderen (teureren) Kopfhörer glücklicher.

Hinweis: OneOdio hat uns einen exklusiven Gutscheincode für PCtipp-Leserinnen und -Leser spendiert, der bis zum 30. Juni gültig ist. Ihr findet den in der Box unten.