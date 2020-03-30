App ausprobiert: Slowly

Ich erinnere mich noch, Briefe geschrieben zu haben. Als Kind und Teenager – sehr zahlreiche sogar. Und als Erwachsene, als ich Ende 2001 für einen Sprachaufenthalt in Australien war, schickte ich regelmässig welche an Freunde und Familie. Was es doch für ein schönes Gefühl war, zum Briefkasten zu gehen und darin einen Umschlag zu finden – der durch die halbe Welt gereist war. Damals war die physische Post circa zwei Wochen unterwegs. Natürlich gab es zu der Zeit schon E-Mails – welche man via Internet-Café abrief – doch das Gefühl kam nicht an jenes des physischen Papiers mit meist viel mehr Inhalt heran.

In der Corona-Krise können Sie das Gefühl aufleben lassen. Und zwar via App. Slowly zelebriert die bewusste Entschleunigung und Tiefgründigkeit von Texten und lässt uns Brieffreunde auf der ganzen Welt finden. Man schreibt sich virtuell Briefe und kann Briefmarken sammeln. Je weiter weg die Person lebt, desto länger ist der Brief «unterwegs». Slowly ist sowohl für Android als auch iOS erhältlich.