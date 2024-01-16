Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
16. Jan 2024
Lesedauer 2 Min.

iPhone

Apple wurde 2023 Nummer eins im Smartphone-Markt

Apple hat 2023 erstmals Samsung als weltgrössten Smartphone-Anbieter abgelöst. Nach Berechnungen der Marktforschungsfirma IDC verkaufte Apple im vergangenen Jahr 234,6 Millionen iPhones, während Samsung auf 226,6 Millionen abgesetzte Smartphones kam.

Das iPhone 15 Pro in zwei Grössen, aber immer aus Titan

© (Quelle: Apple Inc.)

Apple konnte seinen Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 % steigern, während Samsungs Verkäufe um 13,6 % zurückgingen. Auch die beiden anderen grossen Smartphone-Anbieter Xiaomi und Oppo verbuchten Rückgänge.

Im Weihnachtsquartal, das traditionell die umsatzstärkste Zeit für Apple ist, stieg der Absatz des iPhone um 11,6 % auf 80,5 Millionen Geräte. Samsungs Verkäufe sanken dagegen um rund elf Prozent auf 53 Millionen Smartphones.

Apple hatte mit dem iPhone 2007 den Kurs für das moderne Smartphone vorgegeben. Der Konzern konzentriert sich dabei auf das Premium-Segment und verzichtet auf das Niedrigpreis-Segment. Das konkurrierende Google-Betriebssystem Android, das der Internet-Konzern für verschiedene Hersteller verfügbar macht, kommt insgesamt auf einen Marktanteil von rund 80 %.

Samsung hatte 2011 Nokia an der Spitze des Smartphones-Marktes abgelöst und war seitdem Jahr für Jahr die Nummer eins.

Kommentare

Apple iOS iPhone Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare