Apple bringt Tap to Pay auf dem iPhone in die Schweiz

In Zusammenarbeit mit Zahlungsplattformen, App-Entwicklern und Zahlungsnetzwerken macht es Tap to Pay auf dem iPhone für Unternehmen jeder Grösse einfach, Zahlungen mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten, Apple Pay und anderen digitalen Wallets zu akzeptieren, indem sie nur ein iPhone und eine vom Zahlungspartner unterstützte iOS App verwenden – ohne zusätzliche Hardware oder Zahlungsterminals.

Mit Tap to Pay auf dem iPhone können Händler kontaktlose Zahlungen über eine entsprechende iOS App auf einem iPhone Xs oder neuer mit der neuesten iOS Version akzeptieren. An der Kasse werden die Kunden einfach aufgefordert, die kontaktlose Kredit- oder Debitkarte, das iPhone, die Apple Watch oder eine andere digitale Wallets in die Nähe des iPhone des Händlers zu halten, und die Zahlung wird sicher über die NFC Technologie abgewickelt. Es wird keine zusätzliche Hardware benötigt, sodass Händler Zahlungen überall akzeptieren können, wo sie tätig sind.

Apple arbeitet eng mit führenden Zahlungsplattformen und App-Entwicklern aus der Zahlungsverkehrs- und Handelsbranche zusammen, um Tap to Pay auf dem iPhone anzubieten. Zahlungsplattformen und Entwickler können Tap to Pay auf dem iPhone in ihre iOS Apps integrieren. Das macht es Händlern leicht, dieses sicheres und praktische Feature zu aktivieren.

Schweiz Zahlungsplattformen mit Tap to Pay:

Adyen, Mollie, myPOS, Nexi, Stripe, SumUp und Worldline; hobex kommt demnächst

Tap to Pay auf dem iPhone funktioniert mit kontaktlosen Kredit- und Debitkarten von führenden Zahlungsnetzwerken wie American Express, Discover, Mastercard und Visa.

Der Datenschutz steht beim Design und der Entwicklung aller Zahlungsfunktionen von Apple im Vordergrund. Mit Tap to Pay auf dem iPhone werden die Zahlungsdaten der Kunden durch dieselbe Technologie geschützt, die Apple Pay sicher macht. Alle Transaktionen, die mit Tap to Pay auf dem iPhone durchgeführt werden, sind verschlüsselt und werden in dem Secure Element verarbeitet. Apple hat keinerlei Kenntnis darüber, was gekauft wird und wer es kauft.