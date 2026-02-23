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Boris Boden
23. Feb 2026
Lesedauer 2 Min.

Smartphonemarkt

Apple hängt Samsung in Europa ab

Im vierten Quartal kam jedes dritte in Europa verkaufte Smartphone von Apple. Der gesamte Markt zeigte noch ein leichtes Wachstum.
© (Quelle: Apple)

Apple konnte im vergangenen Jahr nicht nur die Position Eins auf dem weltweiten Smartphonemarkt erobern, auch in Europa dominieren die iPhones die Verkäufe. Counterpoint Research hat jetzt die Zahlen für das vierte Quartal veröffentlich, die das belegen.

Demnach erreichte Apple vor allem dank der Beliebtheit des iPhone 17 einen Marktanteil von 33 Prozent gegenüber 31 Prozent im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Verkäufe stiegen um sieben Prozent. Der Verfolger Samsung steigerte seinen Absatz lediglich um vier Prozent und kam auf einen Marktanteil von 29 Prozent (Q4 2024: 28 %).

Hinter den beiden Platzhirschen kämpfte Xiaomi mit einem Rückgang seiner Verkäufe um sechs Prozent, was einen um zwei Prozent kleineren Marktanteil von 16 Prozent brachte. Die weiteren Hersteller spielen hinter dem Trio an der Spitze nur eine Nebenrolle: Honor als vierter kam gerade auf vier Prozent Marktanteil, steigerte seinen Absatz aber immerhin um 18 Prozent. Der fünfte Realme, verlor dagegen bei den Verkäufen 21 Prozent und fiel auf einen Anteil von drei Prozent.

Insgesamt wuchs der Markt im Jahresvergleich leicht um zwei Prozent. Für dieses Jahr wagen die Analysten für Europa noch keine genaue Prognose, sie rechnen aber mit einem Rückgang der Verkäufe vor allem wegen steigender Gerätepreise, die durch die Chip-Knappheit bedingt sind.

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