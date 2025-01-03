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Boris Boden
3. Jan 2025
Lesedauer 2 Min.

iPhone 14 und iPhone SE

Apple nimmt ältere Modelle aus dem Verkauf

In den EU-Staaten wird Apple jetzt drei Modelle aus seinem Portfolio nehmen, da das iPhone 14, das iPhone 14 Plus und das iPhone SE (2022) nicht den dort geforderten USB-C-Anschluss haben.
© (Quelle: Apple)

Da der USB-C-Anschluss zum Laden von Smartphones in der Europäischen Union zur Pflicht wird, kann Apple seine älteren Smartphones, die noch den hauseigenen Lightning-Stecker haben, dort nicht mehr verkaufen. Das Unternehmen nimmt deshalb das iPhone 14 und seine Plus-Variante sowie das kompakte iPhone SE (2022) aus seinem Webshop und den Apple Stores.

Im Bestand befindliche Geräte kann der Handel aber weiterhin abverkaufen, auch ausserhalb der EU bleiben die Smartphones offenbar im Programm. Den neuen Einstieg bildet bei Apple jetzt zu Preisen ab 849 Euro das iPhone 15, das im Herbst 2023 auf den Markt kam. Für das seit 2022 angebotene iPhone SE könnte im Frühjahr 2025 ein Nachfolger kommen, der dann über einen USC-C-Anschluss verfügen dürfte.

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