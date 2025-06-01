Apple nimmt das iPad ins Self-Repair-Programm auf

Bisher gab es die Möglichkeit zur Selbstreparatur bei Apple nur für einige iPhones und Mac-Computer, jetzt werden erstmals auch mehrere iPad-Modelle in das Programm aufgenommen. Damit erhalten Nutzer und unabhängige Werkstätten den Zugang zu Reparaturhandbüchern, Apple-Originalteilen, Sessions zur Diagnose und Fehlerbehebung, Werkzeugen sowie Toolkits zum Ausleihen.

Die Modellauswahl ist allerdings begrenzt und lässt vor allem ältere iPads vermissen. Ab dem 29. Mai wird der Service für das iPad Air (M2 und neuer), iPad Pro (M4), iPad mini (A17 Pro) und iPad (A16) verfügbar sein. Die Ersatzteile umfassen Komponenten wie Displays, Batterien, Kameras und externe Ladeanschlüsse.