23. Apr 2024
Lesedauer 2 Min.
"Lass dich frei."
Apple mit Pencil- und iPad-Event im Mai
Unter dem Claim "Lass dich frei." oder "Let loose." hat Apple sein nächstes Event angekündigt. Konkret werden am 7. Mai um 16.00 Uhr die neuen Geräte vorgestellt.
Wie auf dem Bild zu sehen, bekommen wir sicher einen oder mehrere neue Pencils zu sehen. Und es werden wohl auch die schon lange erwarteten neuen iPad-Modelle vorgestellt. Speziell ist die Uhrzeit von diesem Apple Event um 16.00 Uhr. Normalerweise finden sie um 19.00 Uhr unserer Zeit und 10.00 Uhr in Kalifornien statt. Dieses Mal ist es um 10 Uhr Eastern Time also zum Beispiel New York oder Miami. https://www.apple.com/apple-events/
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