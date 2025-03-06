Apple spendiert dem iPad Air neuen Prozessor für KI

Die 2025er-Version des Apple iPad Air ist da. Es gibt Speichervarianten mit 128, 256, 512 und 1.024 GB, deren Preise wie bei den Vorgängern bei 599 Franken für das 11-Zoll-Modell und 799 Franken für die grössere 13-Zoll-Variante starten. Das 5G-fähige Mobilfunkmodul kostet jeweils 150 Franken Aufpreis. An Farben stehen Blau, Gelb, Pink und Silber zur Verfügung, wenn die Tablets ab dem 12. März ausgeliefert werden.

Grösste Neuerung gegenüber dem Vorgang ist Apples M3-Prozessor, der 8 Rechenkerne (CPU), 9 Grafikkerne (GPU) und 16 KI-Kerne (NPU) hat. Apple verspricht eine doppelt so schnelle Geschwindigkeit wie mit dem M1-Prozessor des 2022er-Modells. 8 GB Arbeitsspeicher stehen ebenfalls zur Verfügung. Die restliche Ausstattung gleicht dem Vorgänger, was auch bedeutet, dass es weiterhin nur 60 Hz Bildwiederholrate und kein WiFi-7 gibt.

Als Zubehör stellt Apple die QWERTZ-Tastatur Magic Keyoard Folio für 299 (11") und 349 Franken (13") bereit, deren Trackpad gegenüber dem Vorgänger vergrössert wurde.

Apple hat auch das iPad-Basismodell mit einem neuen Prozessor versehen: Der A16 Bionic soll fast 30 Prozent schneller sein als der Vorgänger, unterstützt aber noch keine Apple Intelligence. Zudem gibt es mit 128 GB in der Basisversion doppelt so viel Speicher, während der Preis mit 349 Franken unverändert bleibt.