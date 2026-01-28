Apple stellt neue Generation des AirTag vor

Der AirTag von Apple ist ein praktischer Anhänger, der es erlaubt, die mit ihm verbundenen Gegenstände über eine App zu finden. Jetzt hat der US-Hersteller nach vier Jahren die zweite Generation vorgestellt, die einzeln für 29 und im Viererpack für 99 Franken erhältlich ist. Zusätzlich gibt es noch einen Schlüsselanhänger aus Feingewebe, der den AirTag aufnimmt, in fünf Farben für 35 Franken.

Ein neuer Ultrabreitbandchip soll mit Hilfe von haptischem, visuellem und akustischem Feedback bei "Genaues Suchen" Nutzer zu ihren verlorenen Gegenständen aus einer Entfernung, die bis zu 50 Prozent grösser ist als bei der Vorgängergeneration, führen. Ein verbesserter Bluetooth-Chip erweitert die Reichweite, in der Gegenstände geortet werden können. Zum ersten Mal kann man "Genaues Suchen" auf einer Apple Watch Series 9 (oder neuer) oder einer Apple Watch Ultra 2 (oder neuer) verwenden, um den AirTag zu finden. Ein 50 Prozent lauterer Lautsprecher soll das Finden der AirTags ebenfalls erleichtern.

Wenn das gekoppelte iPhone nicht in der Nähe des AirTag ist, kann die Funktion "Wo ist?" auch über andere Nutzer in der Apple-Crowd genutzt werden, die mit ihren Geräten die Lokalisierung vornehmen und den Standort dem Besitzer melden. Es ist auch möglich, den Objektstandort temporär für Dritte freizugeben, zum Beispiel einer Fluggesellschaft, wenn diese den mit dem AirTag versehenen Koffer des Nutzers suchen soll.

Zur Nutzung werden ein iPhone, iPad oder eine Apple Watch mit mindestens Version 26 des Betriebssystems benötigt.