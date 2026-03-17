Apple stellt Over-Ear-Kopfhörer AirPods Max 2 vor

Mit den AirPods Max stellte Apple 2020 seinen ersten grossen Over-Ear-Kopfhörer vor. Jetzt kommt der Nachfolger: Die AirPods Max 2 können ab 25. März in den Farben Mitternacht, Polarstern, Orange, Violett und Blau vorbestellt werden und sind ab Anfang April ab 499 Franken erhältlich.

Wir haben das Vorgängermodell getestet: AirPods Max im Sommer Stresstest

Für die neue Generation verwendet Apple einen neuen Chip. Der H2 soll in Verbindung mit „neuen Algorithmen für Computational Audio“ eine optimierte Geräuschunterdrückung (ANC) bringen. Sie soll laut Apple störende Geräusche noch besser reduzieren, sodass man Musik oder Telefonate auch in lauten Umgebungen problemlos hören kann. Im Vergleich zum Vorgänger soll ANC bei den AirPods Max 2 etwa 1,5 mal so effektiv arbeiten. Im Transparenzmodus werden über die Mikrofone Umgebungsgeräusche aufgenommen und direkt weitergeleitet. Die verbesserte Signalverarbeitung des Chips soll diese aufgenommenen Geräusche natürlicher klingen lassen. Ein neuer High Dynamic Range-Verstärker soll zudem für klareren Klang, gleichmässigere Bässe und ausgewogene Mitten und Höhen sorgen.

Die Kopfhörer lassen sich per USB-Kabel zum Beispiel an ein MacBook anschliessen und können so Audio verlustfrei mit 24 Bit und 48 Kilohertz wiedergeben, was vor allem Audiofreaks ansprechen soll. Dazu kommt eine sehr geringe Latenz, die die Aufnahme und das gleichzeitige Monitoring erleichtern soll. Laut Apple wurde die drahtlose Latenz ebenfalls verbessert, wodurch sich die AirPods Max 2 auch für Gamer die per iOS, macOS und iPadOS spielen, lohnen sollen.

Ein weiteres Feature ist adaptives Audio, durch das die ANC-Stärke automatisch an die Umgebung angepasst wird. Ausserdem gibt es eine Live-Übersetzung, die von Apple Intelligence übernommen wird. Über die Digital Crown an den AirPods Max 2 lässt sich zudem die iPhone- oder iPad-Kamera aus der Ferne bedienen, um Fotos oder Videos aufzunehmen. Wie bei anderen AirPod-Modellen kann man mit Siri per Kopfnicken oder -schütteln sprachlos kommunizieren.