Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mai 2024
Lesedauer 2 Min.

Designkonzept

Apple Watch X Konzept

So könnte die Apple Watch X aussehen. Die Design-Agentur Wordsmattr aus Wien hat sich an ein Konzept für die kommende Smartwatch von Apple gewagt.

Apple Watch X Konzept

© (Quelle: Wordsmattr)

Wordsmattr, eine Design-Agentur aus Österreich, hat ein brandneues Designkonzept/Mockup für die Apple Watch X zum 10-jährigen Jubiläum kreiert. Dies zusammen mit dem Designer Eric Huismann, der bereits das iPhone X und den HomePod Mini korrekt mit einem Konzept „vorausgesagt“ hatte. Für das Designkonzept/Mockup wurden mehr als 30 Patente und Gerüchte analysiert und ein spezieller Fokus auf den von Bloomberg vorausgesagten Blutdruckmesser sowie die Patente rundum die Kamera und das neue Design gelegt. In der Bildergalerie sind die verschiedenen Ansichtern des Konzepts zu sehen.

“Wir lagen mit unseren Konzepten basierend auf Gerüchte-Analyse bereits mit dem iPhone 7, iPhone X und dem HomePod mini sehr nahe am echten Gerät.

Lukas Gehrer, Gründer Wordsmattr

Hier noch weitere Infos zum Konzept der Apple Watch X

“Für das Konzept haben wir uns speziell an den aktuellen Apple-Patenten zu Wearables des Mediums „patentlyapple“ sowie an den Gerüchten von Bloomberg-Analyst Mark Gurman orientiert.

Eric & Lukas, Konzeptdesigner Wordsmattr

Kommentare

Apple Watch Apple Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare