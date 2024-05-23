Apple Watch X Konzept

Wordsmattr, eine Design-Agentur aus Österreich, hat ein brandneues Designkonzept/Mockup für die Apple Watch X zum 10-jährigen Jubiläum kreiert. Dies zusammen mit dem Designer Eric Huismann, der bereits das iPhone X und den HomePod Mini korrekt mit einem Konzept „vorausgesagt“ hatte. Für das Designkonzept/Mockup wurden mehr als 30 Patente und Gerüchte analysiert und ein spezieller Fokus auf den von Bloomberg vorausgesagten Blutdruckmesser sowie die Patente rundum die Kamera und das neue Design gelegt. In der Bildergalerie sind die verschiedenen Ansichtern des Konzepts zu sehen.