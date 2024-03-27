Apple Worldwide Developers Conference ab 10. Juni 2024

Die Teilnahme an der WWDC24, die die neuesten Entwicklungen von iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS und visionOS in den Mittelpunkt stellen wird, ist für alle Entwickler kostenlos. Als Teil von Apples kontinuierlichem Engagement, Entwickler bei der Verbesserung ihrer Apps und Spiele zu unterstützen, wird die Veranstaltung auch einen einzigartigen Zugang zu Experten von Apple sowie Einblicke in neue Technologien, Frameworks und Funktionen bieten.

Entwickler und Studierende können die aktuellste Software und die neuesten Technologien von Apple entdecken, indem sie die Keynote verfolgen. Sie können die WWDC24 während der gesamten Woche über die Apple Developer App, die Webseite und YouTube erleben. Die diesjährige Konferenz wird Videoessions und die Möglichkeit zum Austausch mit Designern und Ingenieuren von Apple sowie der weltweiten Entwicklercommunity beinhalten.

Die WWDC24 wird am 10. Juni eine Veranstaltung vor Ort bieten, bei der Entwickler die Gelegenheit haben, die Keynote im Apple Park zu verfolgen, sich mit Teammitgliedern von Apple zu treffen und an speziellen Aktivitäten teilzunehmen. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Details zur Anmeldung findet man auf der Apple Developer Webseite und in der App.

Apple wird im Vorfeld der WWDC24 über die Apple Developer App und auf der Apple Developer Webseite weitere Informationen zur Konferenz veröffentlichen.