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Patrick Hediger
18. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

Apples Worldwide Developers Conference beginnt am 8. Juni

Apple hat das Programm der Worldwide Developers Conference vorgestellt. Es beginnt wie immer mit der Keynote im 19 Uhr.
Logo der WWDC 26 von Apple
© Apple

Apple hat am Montag das Programm für seine jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) vorgestellt, die vom 8. bis 12. Juni stattfindet. Die Konferenz bringt Entwickler aus aller Welt zusammen, um all die Tools, Frameworks und Technologien zu entdecken, die es ihnen ermöglichen, wegweisende Erlebnisse für alle Apple Plattformen zu schaffen.

Wir haben bereits darüber berichtet: Apples Worldwide Developers Conference findet in der Woche vom 8. Juni statt

Für das allgemeine Publikum und Apple-Fans sind vor allem auch diese Programmpunkte von Interesse:

Apple Keynote

8. Juni, 19 Uhr MESZ

Die WWDC beginnt mit einem ersten Blick auf die neuesten Updates für die Apple Plattformen. Die Keynote kann live auf apple.com/chde, in der Apple TV App und auf dem Apple YouTube Kanal gestreamt werden. Eine Aufzeichnung wird nach dem Ende des Streams zum Abruf bereitstehen.

Platforms State of the Union

8. Juni, 22 Uhr MESZ

Im Anschluss an die Keynote wird die Platforms State of the Union einen tieferen Einblick in neue Funktionen, APIs und Technologien geben, die Entwickler:innen noch besser in die Lage versetzen, leistungsstarke Erlebnisse für alle Apple Plattformen zu schaffen. Die Platforms State of the Union wird per Stream über die Apple Developer App, die Webseite, , den YouTube Kanal und bilibili verfügbar sein. Eine Aufzeichnung wird nach dem Ende des Streams zum Abruf bereitstehen.

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