Apples Worldwide Developers Conference findet in der Woche vom 8. Juni statt

Entwickler aus der ganzen Welt werden eine Woche lang zusammenkommen, um sich zu vernetzen, Neues zu entdecken und Innovationen voranzutreiben. Zusätzlich zum Online-Erlebnis haben Entwickler und Studierende die Möglichkeit, am 8. Juni persönlich bei einer speziellen Veranstaltung im Apple Park mit dabei zu sein.

Die WWDC26 wird Updates für Apple Plattformen in den Mittelpunkt stellen, darunter Fortschritte im Bereich der KI sowie spannende neue Software und Entwicklertools. Als Teil des kontinuierlichen Engagements des Unternehmens zur Unterstützung von Entwickler:innen bietet die WWDC zudem einen einzigartigen Zugang zu Expert:innen von Apple sowie Einblicke in neue Werkzeuge, Frameworks und Funktionen.

Die WWDC beginnt am Montag, 8. Juni mit der Keynote und der «Platforms State of the Union». Die Konferenz wird die ganze Woche über online fortgesetzt, mit über 100 Videosessions sowie interaktiven Gruppen-Workshops und Terminen, bei denen Entwickler direkt mit Ingenieuren und Designern von Apple in Kontakt treten können, um sich mit den neuesten Ankündigungen vertraut zu machen. Entwickler können an der Konferenz über die Apple Developer App, die Webseite und den YouTube-Kanal sowie in China über den Apple Developer bilibili-Kanal teilnehmen.

Die spezielle Vor Ort-Veranstaltung im Apple Park am 8. Juni bietet Entwicklern und Studierenden die Möglichkeit, die Keynote und die Platforms State of the Union zu verfolgen, sich mit Ingenieuren und Designern von Apple auszutauschen, an speziellen Workshops und Aktivitäten teilzunehmen und Kontakte zur weltweiten Entwickler Community zu knüpfen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Details zur Anmeldung findet man auf der Apple Developer-Webseite.