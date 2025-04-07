Armee stärkt Zusammenarbeit mit Swisscom für die Neue Digitalisierungsplattform

Der Aufbau der NDP befindet sich damit weiterhin auf Kurs. Die Armee weitet die bewährte Zusammenarbeit mit Swisscom aus. Diese trägt als strategische IKT-Partnerin wesentlich zur erfolgreichen Weiterentwicklung der NPD bei.

Per Ende März 2025 konnten erste einsatzkritische Anwendungen auf der Neuen Digitalisierungsplattform (NDP) integriert werden. Der Aufbau der NDP ist damit weiterhin gemäss Zeitplan auf Kurs und wird per 1. Juli 2026 erste Leistungen ab den hochverfügbaren, robusten Rechenzentren zugunsten der militärischen Anwender erbringen können. Der Weiterausbau erfolgt schrittweise und dauert bis in die 2030er Jahre.

Mit der NDP baut die Schweizer Armee eine robuste, sichere und resiliente Informations- und Kommunikationtechnologie (IKT)-Infrastruktur. Diese ermöglicht die Digitalisierung der Schweizer Armee. Durch die NDP verbessert sich die Führungs- und Einsatzfähigkeit der Schweizer Armee im Alltag und im Konfliktfall. Die NDP ermöglicht die Digitalisierung der Schweizer Armee auf technischer Ebene und gilt somit als kritischer Erfolgsfaktor für die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit.

Swisscom als strategische Partnerin

Die Schweizer Armee und Swisscom arbeiten seit der Zuschlagserteilung Ende 2019 im Zuge des Aufbaus der NDP eng zusammen. Mit dem Entscheid der Armee zugunsten Swisscom als strategische IKT-Partnerin kann das aufgebaute Wissen weiter ausgebaut und weiterentwickelt werden. Swisscom bringt umfassende Fähigkeiten und Stärken im Bereich IKT in diese Partnerschaft ein und eröffnet damit dem Kommando Cyber weitere Möglichkeiten bei der Innovation, Entwicklung, Bereitstellung und dem Betrieb von IKT-Lösungen. Als strategische IKT-Partnerin leistet Swisscom einen Beitrag zum Bau, der Weiterentwicklung, Betriebsunterstützung und der Resilienz der NDP.